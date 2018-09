Španělská ministryně přišla o křeslo. Neměla v pořádku diplomku

Aféra s problémovými tituly ze soukromé madridské univerzity, která zasáhla již několik španělských politiků, stála křeslo ministryni zdravotnictví. Socialistická politička Carmen Montónová, která podle televizní stanice La Sexta okopírovala část své diplomové práce, v úterý rezignovala na svou funkci. Menšinový kabinet premiéra Pedra Sáncheze fungující od června tak přišel již o druhého člena.

Podle zpravodajského webu eldiario.es získala Montónová na Univerzitě krále Juana Carlose akademický titul, aniž by navštěvovala přednášky či byla v kontaktu s profesory. Politička v úterý popřela, že by opsala práci či že by získala titul snáze než ostatní. Na svou funkci se však po tlaku dalších stran rozhodla rezignovat, neboť prý nechtěla ohrozit fungování Sánchezova kabinetu.

Z toho již v červnu odešel ministr kultury Maxim Huerta, jemuž se stala osudnou pokuta vyměřená za nedostatky v placení daní před deseti lety.

Skandál kolem problémových titulů z madridské univerzity letos zasáhl několik známých politiků. Podle soudu tam získal neoprávněně titul předseda Lidové strany Pablo Casado, který to však rovněž odmítá. Případem šéfa nejsilnější španělské strany se bude na podnět soudkyně Carmen Rodríguezové zabývat nejvyšší soud řešící kauzy politiků disponujících imunitou.

Univerzita podle soudkyně používala udělování titulů jako úplatků, kterými si chtěla zavázat vysoce postavené politiky.