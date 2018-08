Španělská vláda chystá exhumaci ostatků diktátora Franca

Španělská vláda má v pátek schválit dekret o odstranění ostatků diktátora Franciska Franka z areálu v Údolí padlých nedaleko Madridu. Učinit tak chce s ohledem na úctu k obětem jeho diktatury a občanské války, kterou Franco v roce 1936 pučem rozpoutal. Spolu s ním je totiž v památníku pohřbeno i na 34 000 padlých z obou táborů občanské války. Franco stál v čele Španělska od roku 1939 do své smrti v roce 1975.

Dekret o exhumaci Frankových ostatků musí ještě potvrdit poslanci, kteří se k první schůzi po parlamentních prázdninách sejdou ve druhém zářijovém týdnu. Španělská média očekávají, že poslanci dekret schválí. Stačí k tomu totiž prostá většina. Proti chtějí hlasovat jen zákonodárci Lidové strany (PP), a ti mají 134 ze 350 křesel dolní komory. Zástupci strany Ciudadanos avizovali, že se zdrží hlasování. Ostatní strany zřejmě dekret podpoří.

Odstranění Frankových ostatků slíbila vláda Pedra Sáncheze už v červnu, krátce po svém nástupu do úřadu. Vyvolala tím souhlasné i negativní reakce. Na manifestacích proti přemístění ostatků minulý měsíc příznivci generála Franka zdvihali ruce ve fašistickém pozdravu a mávali frankistickými vlajkami. Mnozí Franka stále obdivují, mimo jiné jako obránce katolické víry proti komunistům či za to, že ušetřil zemi bojů ve druhé světové válce.

Předání rodině

Už loni v květnu španělský parlament vyzval tehdejší lidoveckou vládu Mariana Rajoye, aby Frankovy ostatky s ohledem na úctu k obětem jeho diktatury odstranila. Rajoyova vláda ale výzvě nevyhověla.

Zatím není jasné, kde Frankovy ostatky skončí. Vláda je chce předat potomkům, kteří mají rodinnou hrobku ve Frankově rodišti v galicijském městě Ferrol. Tamní radnice ale začátkem srpna schválila dokument, který zakazuje ostatky pohřbít v jejich městě. Pokud by rodina neměla ostatky kde pohřbít či je odmítla s tím, že nesouhlasí s jejich exhumací, skončil by Franco ve společné kostnici, uvedl server eldiario.

