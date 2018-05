Španělské hlídky v permanenci. Zachytily stovky migrantů

Španělské pobřežní hlídky zachytily o víkendu přes 500 přistěhovalců z více než deseti lodí, které mířily přes západní Středomoří z Afriky do Evropy. Informovala o tom agentura Reuters.

V sobotu s přispěním letadel a vrtulníků hlídky vystopovaly téměř 300 přistěhovalců na devíti lodích. V neděli vyzdvihly z moře dalších 250 migrantů v osmi plavidlech, z nichž tři byla ve špatném stavu a později se potopila. Migranti pocházejí z různých zemí ze severní i subsaharské Afriky.

Počet přistěhovalců či uprchlíků pronikajících do Španělska ze severní Afriky se v posledních letech významně zvýšil, naopak jejich příliv do Itálie a Řecka přes Libyi klesl. Přibližně 19 tisíc lidí se loni dostalo přes moře do Španělska, což je proti předchozímu roku nárůst o 182 procent.

Evropská pohraniční agentura Frontex v lednu uvedla, že v letošním roce očekává další nárůst nelegálního přistěhovalectví do Španělska.