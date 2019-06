Španělské úřady pohřešují ve Středozemním moři 22 migrantů

Španělská námořní záchranná služba ve středu oznámila, že pohřešuje 22 migrantů, kteří se ztratili ve Středozemním moři poté, co se jejich člun dostal do potíží při plavbě ze severní Afriky. Informovala o tom agentura AP, podle níž pobřežní stráž zachránila 27 lidí, z toho šest v kritickém zdravotním stavu.

Trajekt, který plul na pravidelné lince ze španělské severoafrické enklávy Melilly do andaluského přístavu Motril, přivolal v úterý záchranáře poté, co nalezl člun s 27 lidmi na palubě. Španělské úřady uvedly, že od marockých břehů vyplulo na člunu dohromady 49 lidí a po 22 osobách se nyní pátrá. Člun se při příjezdu záchranářů držel na hladině a v jeho blízkosti nebyla nalezena žádná těla.

Šest migrantů, včetně mladé dívky, bylo dopraveno vrtulníkem na pevninu kvůli v kritickém zdravotním stavu. Zbytek zachráněných dorazí ke španělským břehům ve středu večer. Bližší informace o povaze problémů člunu ani o zmizení více než dvou desítek migrantů úřady nesdělily.

Španělsko je pro africké migranty hlavní vstupním bodem do Evropy. Od začátku ledna do 16. června připlulo do Španělska přes 8800 migrantů, což je v porovnání s loňským rokem o 18 procent méně. Klesající trend však musí ještě potvrdit letní měsíce, které bývají z hlediska migrace po moři klíčové.