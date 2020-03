Španělsko má přes 85 tisíc infikovaných, USA čekají na nejhorší

Španělsko se s více než 85 000 nakaženými koronavirem stalo po USA a Itálii třetí nejpostiženější zemí. Čína, která až do pátku evidovala nejvíce infikovaných a která nyní eviduje necelých 82 000 případů, je na čtvrtém místě. Spojené státy, kde se nákaza šíří nejrychleji, očekávají vrchol úmrtí za dva týdny. Pokud bilance úmrtí v USA zůstane pod 200 000, bude to podle prezidenta Donalda Trumpa znamenat, že země odvedla "velmi dobrou práci". Mezinárodní olympijský výbor oznámil, že letošní odložené letní hry v Tokiu se uskuteční příští rok ve stejném termínu, začnou tedy 23. července.

Souhrnná bilance v Číně po víkendu narostla na 3304 mrtvých, 81 470 nakažených a více než 75 000 uzdravených pacientů. Nedělní přírůstky v počtu pozitivních testů i obětí nemoci COVID-19, kterou koronavir způsobuje, jsou nižší než ty ze soboty. Informace od čínské vlády nasvědčují tomu, že na čínském území se nákaza v posledních dnech a týdnech takřka vůbec nešíří, většina oznamovaných pozitivních testů se již nějakou dobu týká lidí, kteří do země přicestovali ze zahraničí.

Zcela opačná je situace ve Španělsku, kde počet nakažených vzrostl za posledních 24 hodin o téměř 6400 na celkových 85 195 od vypuknutí epidemie v zemi. Počet úmrtí se za den zvýšil o 812 na celkových 7340, což je druhý nejvyšší počet po Itálii. V procentuálním srovnání ale denní nárůsty počtu nakažených i obětí ve Španělsku klesají od středy minulého týdne.

Skandál kolem akcií

USA podle vědeckých propočtů dosáhnou vrcholu v počtu úmrtí za dva týdny. Hlavní expert vlády na infekční onemocnění Anthony Fauci varoval, že nemoc COVID-19 by mohla v USA zabít 100 000 až 200 000 lidí. Trump podle agentury Reuters uvedl, že konečný počet úmrtí v uvedeném rozmezí by znamenal, že země odvedla "velmi dobrou práci". Zároveň oznámil, že federální doporučení ohledně omezení kontaktů s lidmi, která byla původně vyhlášena na 15 dní, zůstanou v platnosti do konce dubna.

Koronavir v USA doprovází skandál, neboť někteří zákonodárci zřejmě využili zákulisní informace k včasnému prodeji akcií ještě před propadem trhů. Případ prověřuje ministerstvo spravedlnosti.

K velmi postiženým státům dál patří i Írán, který dosud potvrdil více než 41 000 případů koronaviru a 2757 úmrtí. Oproti údajům z neděle je ale růst pomalejší.

Německu za neděli podle Institutu Roberta Kocha vzrostl počet nakažených koronavirem o 4751 na 57 298 případů a zemřelo 66 lidí, dosavadní bilance obětí tak činí 455. Problematické je šíření nákazy do domovů pro seniory. V hospici v dolnosaském Wolfsburgu dosud infekci podlehlo 15 lidí, v Dolním Sasku se koronavirus rozšířil také v domově pro seniory ve Wildeshausenu, kde se nakazilo nejméně 23 klientů a 17 zaměstnanců.

Dvoutýdenní zákaz vycházení

Rakousko překročilo hranici 9000 nakažených koronavirem a více než stovka infikovaných zemřela. Podle expertů se zde nákazu nedaří brzdit dostatečně rychle, vláda proto přijala další preventivní opatření. Nově, zřejmě od středy, bude možné nakupovat jen v rouškách. Pro hotely platí zákaz ubytovávat hosty a ti Rakušané, kteří jsou vzhledem k věku či zdravotnímu stavu považováni za skupinu nejvíce ohroženou koronavirem, už nebudou muset chodit do práce.

Počet nakažených v Maďarsku vzrostl na 447, 15 z nich nákaze podlehlo. Od soboty v zemi platí dvoutýdenní zákaz vycházení.

Pandemie nemoci COVID-19 nadále tvrdě doléhá na burzy a obchodování. Ceny ropy na začátku týdne pokračují kvůli nižší poptávce v propadu, severomořský Brent odepisuje kolem osmi procent a dostal se pod 23 dolarů za barel.

Německo letos čeká hluboká recese, přinejmenším v prvním pololetí. Za celý rok ekonomika podle hlavního scénáře klesne zhruba o 2,8 procenta, možný je ale i propad až o 5,4 procenta. V příštím roce by ale HDP mohlo růst o 3,7 procenta.