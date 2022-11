Španělský zákon umožnil snížit tresty řadě sexuálních násilníků

Španělský zákon o zaručení sexuální svobody, jímž chtěla vláda garantovat větší práva ženám a zpřísnit postih sexuálních deliktů, způsobil také to, že několika desítkám už odsouzených násilníků byly tresty sníženy. Španělský nejvyšší soud, který od vstupu zákona v platnost začátkem října dostal v tomto smyslu řadu odvolání, tento týden uvedl, že nová právní norma se může aplikovat ve prospěch již odsouzených, ale nemělo by to být pravidlem a posuzovat by se měl každý případ individuálně. Informoval o tom deník El País.

Takzvaný zákon "jen ano je ano" stanovuje, že za znásilnění je možné považovat jakoukoliv nedobrovolnou soulož i v případě, že útočník nepoužije pohrůžku či násilí. V platnost vstoupil 7. října a díky němu už byly podle agentury Europa Press sníženy tresty ve čtyřech desítkách případů a deset osob díky němu vyšlo z vězení. Podle expertů je problém v tom, že nová právní úprava zrušila rozdíl mezi sexuálním zneužitím a sexuální agresí.

"Nový zákon vznikl proto, aby se kladl větší důraz na souhlas žen. Takže bez ohledu na to, zda se použije násilí či zastrašování, nebo ne, má být každé chování bez souhlasu odsouzeno v podstatě stejně," řekl serveru Euronews tento měsíc José Luis Díez Ripollés, který přednáší trestní právo na univerzitě v Málaze. "Rozhodnutí dát do jednoho pytle agresi a zneužívání bylo špatné. Upozorňovali jsme na to už před schválením tohoto zákona," dodal.

Podle Díeze byla předchozí právní úprava dostatečná a správně stupňovala různé případy činů bez souhlasu oběti. "Tato reforma je ideologická a nevzala v potaz, jak funguje trestní právo," řekl právní expert z Málagy.

"Je na soudech a prokuratuře, aby tyto různé výklady sjednotily," řekl v polovině listopadu španělský premiér Pedro Sánchez k zákonu, který ale také například rozšiřuje pomoc obětem sexuálních deliktů či zavádí pokuty za sdílení fotek či nahrávek bez souhlasu postižené osoby, které vážně narušují její intimitu.

Rovněž lídr největší opoziční strany Alberto Núňez Feijóo nový zákon kritizoval. "Už jsou desítky případů, kdy soudy tresty snížily, a vláda stále odmítá opravit svou zfušovanou práci," napsal lídr lidovců Feijóo na twitteru. Nejnovější verdikt nejvyššího soudu je podle něj jen dalším důkazem toho, že sexuální delikventi nedostanou zasloužené tresty, které by jim byly uděleny bez nového zákona.

Lídr lidovců komentoval verdikt nejvyššího soudu, o němž v úterý informovala španělská média a který se týkal kauzy Arandina, nazvané podle fotbalového klubu z města Aranda de Duero. Tři jeho fotbalisté Carlos Cuadrado, Víctor Rodríguez a Raúl Calvo byli v roce 2019 původně odsouzeni ke 38 letům vězení za to, že v roce 2017 pozvali do bytu 15letou dívku, kterou přinutili k sexuálnímu styku. Nejvyšší soud autonomní oblasti Kastilie-León posléze jednoho z nich zprostil obvinění a dalším dvěma snížil tresty na čtyři a tři roky vězení. Prokuratura se proti tomu odvolala a španělský nejvyšší soud v úterý dvěma fotbalistům udělil tresty devět let vězení, tedy o rok nižší, než by od něj dostali před platností nového zákona "jen ano je ano", uvedl deník El País.