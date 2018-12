Spor o migraci rozštěpil belgickou vládu, největší strana odešla

Belgický premiér Charles Michel oznámil, že jeho vládu opouští největší koaliční strana, Nová vlámská aliance (N-VA). Ta nesouhlasí s rozhodnutím premiéra podepsat příští týden globální pakt OSN o migraci, ke kterému se odmítá připojit několik zemí včetně Česka. Kabinet bude pokračovat jako menšinová vláda. Informovala o tom v neděli agentura Reuters.

Nacionalisté z nové vlámské aliance po premiéru Michelovi chtěli, aby svůj plán podepsat počátkem příštího týdne v marocké Marrákeši migrační pakt zrušil, a hrozili ukončením koaliční spolupráce.

Krizové zasedání vlády, které bylo svoláno na sobotní večer, skončilo předčasně, když dva představitelé Nové vlámské aliance, ministr vnitra Jan Jambon a státní tajemník pro migraci a azyl Theo Francken, ze schůzky odešli.

Premiér Michel na tiskové konferenci prohlásil, že na jeho rozhodnutí odcestovat do Marrákeše se nic nemění a že Nová vlámská aliance vládu opustí. Již také uvedl, kým dosavadní ministry N-VA nahradí.

Belgickou vládní koalici, která byla zformována v roce 2014, tvořily kromě Michelova liberálního Reformního hnutí (MR) a N-VA ještě dvě menší strany. Vlámští nacionalisté ale mají ze všech čtyř stran nejvíce poslanců. Parlamentní volby jsou plánovány na květen příštího roku a pozorovatelé neočekávají, že by se tento termín měl změnit.

