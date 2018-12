Srbska se zastaly další země. Podmínky k přijetí do EU splňuje

Předsedové vlád Bulharska, Rumunska a Řecka vyjádřili v sobotu v Bělehradě podporu úsilí Srbska vstoupit do Evropské unie. Bojko Borisov, Viorica Dancialová a Alexis Tsipras se v srbské metropoli zúčastnili čtyřstranného summitu se srbským prezidentem Aleksandarem Vučičem.

Řecký premiér podle srbské televize B92 prohlásil, že Srbsko splňuje podmínky pro vstup do EU. Poukázal přitom Unie pro budoucnost celého balkánského regionu.

"Myslíme si, že Srbsko splňuje kritéria, a tuto cestu musejí následovat i další země," řekl rovněž Tsipras s poukazem na to, že všechny čtyři země zastoupené na bělehradském summitu podporují rozšiřování EU o další balkánské státy. "EU musí přijmout pozitivní rozhodnutí pro lidi na Balkánu, ne se řídit strachem a defétistickým přístupem," zdůraznil předseda řecké vlády.

Účastníci jednání se mimo jiné zabývali i různými ekonomickými otázkami, včetně infrastrukturních projektů, zejména pokud jde o zlepšování dopravního propojení. Prezident Vučić podle agentury AP sdělil, že v Bělehradě bylo v sobotu dosaženo dohody vytvořit komisi pro přípravu společné kandidatury na pořádání mistrovství Evropy ve fotbale v roce 2028 nebo světového fotbalového šampionátu o dva roky později.

