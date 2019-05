Srbsko zavádí doživotní tresty bez podmínečného propuštění

Soudci v Srbsku budou moci posílat pachatele nejzávažnějších trestných činů do vězení na doživotí bez možnosti podmínečného propuštění. Novelu trestního zákoníku schválil srbský parlament. Opatření se vztahuje například na znásilnění nebo vraždy dětí a na vraždy těhotných žen či bezmocných lidí.

Novelu zákona předložila národně pravicová vláda prezidenta Aleksandara Vučiče. Stalo se to v důsledku nátlaku Igora Juriče, jehož patnáctiletá dcera Tijana byla v roce 2014 unesena, znásilněna a zavražděna. Pachatel těchto zločinů si odpykává 40letý trest. Juričovi se pod petici za zpřísnění trestů pro nejtěžší zločince podařilo shromáždit podpisy 160 tisíc lidí. Schválené novele se říká také Tijanin zákon, připomíná agentura Reuters.

"Takový trest má symbolický význam, protože může lépe ukázat závažnost určitých zločinů," uvedla k novele vláda. Soudci se už na rozdíl od nynějška nebudou moci rozhodovat mezi 30letým a 40letým trestem, pachatele budou muset posílat za mříže na 20 let, nebo na doživotí.

Někteří právníci poukazují na to, že zákon se může minout účinkem. Soudci budou postaveni před volbu, zda zločincům dávat mírnější, dvacetileté tresty, nebo doživotí bez možnosti podmínečného propuštění. "To pravděpodobně povede k nárůstu počtu dvacetiletých trestů, protože jen málo soudců bude ochotno vzít na sebe zodpovědnost za to, že někoho nechají zavřít do vězení do konce života," uvedla v komentáři na serveru BalkanInsight právnička Milena Vasičová.

Doživotní vězení bez možnosti podmínečného propuštění kritizuje Rada Evropy. Stalo se tak v případě Maďarska, které toto opatření zavedlo v roce 1999 za první vlády současného konzervativního premiéra Viktora Orbána, připomíná agentura DPA. Evropský soud pro lidská práva v roce 2014 Maďarsku nařídil, aby svůj systém přezkoumávání doživotních vězení reformovalo, protože udělit takový trest bez vyhlídky na předčasné propuštění odporuje zákazu nelidského zacházení.

Na to před dvěma týdny v dopise upozorňovala srbskou ministryni spravedlnosti Nelu Kuborovičovou komisařka Rady Evropy Dunja Mijatovičová, která má na starosti lidská práva.

V loňském průzkumu se 56 procent dotázaných v Srbsku vyslovilo pro zavedení trestu smrti.