Stane Von der Leyenová v čele europarlamentu?

Ve Štrasburku krátce po 18:00 začali europoslanci rozhodovat, zda Ursula von der Leyenová má jejich podporu k nástupu do čela Evropské komise. Šedesátiletá německá politička potřebuje v tajné volbě získat hlasy nejméně 374 členů Evropského parlamentu. Vývoj v posledních hodinách přitom naznačuje, že by na takový počet hlasů mohla dosáhnout a do čela komise tedy nastoupit. Klíčová socialistická frakce totiž krátce před hlasováním na twitteru uvedla, že Němku podpoří.

"Myslím, že nakonec projde a že dostane okolo 400 hlasů," řekl o něco dříve zdroj dobře obeznámený s jednáním socialistické europarlamentní frakce S&D. Socialisté se o podpoře německé lidovecké političky radili do posledního okamžiku.

Přes výhrady řady delegací z několika členských zemí, včetně Německa či Francie, Nizozemska nebo Řecka, tedy nakonec většina frakce von der Leyenovou podpoří. Šéfka frakce Iraxte Garcíaová následně v tiskovém prohlášení uvedla, že pro bude hlasovat "většina socialistických europoslanců". Frakce bude následně bedlivě sledovat, zda kandidátka skutečně v čele komise splní to, co v minulých dnech europoslancům slíbila.

Jistotu podpory má dosavadní německá ministryně obrany a matka sedmi dětí v případě "své" lidovecké frakce EPP. Jasně to už dopoledne poté, co von der Leyenová oslovila plénum europarlamentu, deklaroval šéf frakce a její krajan Manfred Weber.

Třetí frakcí, která dnes Němku podpoří, jsou liberálové z uskupení Obnova Evropy. Podle šéfa této frakce Daciana Ciolose pro ni bude hlasovat "naprostá většina" liberálních europoslanců. Za kompromisního kandidáta von der Leyenovou označila česká europoslankyně Martina Dlabajová (Hnutí Ano). Ačkoli podle ní nelze souhlasit se vším, co kandidátka dnes ráno v EP uvedla, "je potřeba mít na paměti, že její volba je součástí velké mozaiky klíčových křesel v institucích EU".

Volba je ale tajná, a tak až do vyhlášení jejích výsledků někdy před 20:00 není možné vyloučit překvapení. V případě, že poslanci von der Leyenovou podpoří, stane se Němka historicky první ženou v čele Evropské komise. V opačném případě budou mít premiéři a prezidenti zemí EU, kteří ji počátkem měsíce do křesla po Jeanu-Claudeu Junckerovi nominovali, 30 dní na nalezení nového kandidáta.