Starosta německé vesnice musel skončit. Kvůli brexitu

Brexit bez dohody, který se v pátek znovu přiblížil, by měl dramatické dopady nejen na "velkou politiku", ale také na malou německou vesničku Brunsmark ve Šlesvicku-Holštýnsku na severu země. Obec se 160 obyvateli by kvůli němu musela změnit starostu. Ten dosavadní - Iain Macnab - je totiž Skot a jako občan nečlenské země Evropské unie by tento úřad nemohl dále vykonávat.

"Ano, je to trochu bizarní, zvlášť když člověk v nějaké zemi žije tak dlouho. Je to jedna z mých dvou vlastí. Je to můj domov, moje děti jsou tady, moje žena je tady, náš dům je tady a můj byznys je tady. A když se najednou po tak dlouhé době, během níž jsem zaplatil spoustu daní, řekne, že nemůžu vykonávat některé funkce, tak je to samozřejmě neočekávaná situace," řekl rozhlasové stanici Deutschlandfunk Macnab.

Sedmdesátiletý muž se narodil v roce 1949 ve skotském přístavním městě Dundee a vyrůstal v malé vesnici na severozápadě Skotska. Do Německa odešel v 70. letech, ve vesničce Brunsmark žije od roku 1992. "Žiju rád v téhle krásné oblasti," poznamenává o obci, v jejímž okolí je několik jezer.

Do zastupitelstva Macnaba místní občané zvolili poprvé už v roce 2003, od roku 2008 je zde starostou. I když ve spolkové republice strávil více než polovinu svého života a ostatní členové jeho rodiny mají německé občanství, brexit bez dohody by pro Macnaba, který pracuje v oblasti IT, znamenal konec politické "kariéry".

"Mám štěstí, že Brunsmark je velmi dobře vybaven. Naše zastupitelstvo je jistě schopné vést tuto vesnici beze mě," říká Macnab, podle něhož by ale Británie lépe udělala, kdyby se unii snažila reformovat zevnitř.

Ne každý z místních obyvatel však na možný konec dlouholetého starosty hledí s takovým klidem. "Je to úplný nesmysl, že už nebude moci vykonávat úřad. Přeci už v Německu bydlí 40 let. A jestli má v kapse skotský pas, nebo britský pas, nebo německý, je přeci úplně jedno," míní jeden z jeho sousedů.