Šťastný zákazník se nechal v Německu ostříhat za 11 tisíc korun

První zákazník v kadeřnictví v bavorském Bayreuthu byl po znovuotevření těchto podniků v Německu přešťastný za ostříhání. A to i přesto, že ho vyšlo na 422 eur (přes 11 tisíc korun), což je částka, díky níž získal v dobročinné aukci první termín u holiče po uvolnění proticovidové uzávěry.

Kadeřnictví byla v Německu mimo provoz od vyhlášení uzávěry 16. prosince a znovu se otevřela v pondělí. První pondělní termín vydražil 43letý kadeřník Andreas Nuissl z Bayreuthu v únoru na internetové platformě eBay a takto získané peníze věnuje dobročinné organizaci Tafel Bayreuth a dětskému projektu Round Table 98 Bayreuth.

"Byl přešťastný, že konečně mohl shodit vlnu," řekl Nuissl o svém prvním zákazníkovi po znovuotevření. "Vlnu v pravém slova smyslu, se svými bujnými kadeřemi vypadal jako ovce," popsal kadeřník 43letého řemeslníka, který byl naposledy u holiče údajně loni v říjnu. Lokny mu tak musel zkrátit nejméně o šest centimetrů. "Je to neuvěřitelný pocit moci konečně opět pracovat," pochvaluje si Nuissl.

Lidé se nyní mohou v Německu jít ostříhat ke kadeřníkovi pouze po objednání. Kromě toho musí mít nasazený respirátor třídy FFP2 a kadeřníci musí mít alespoň lékařské roušky. Dále platí v německých kadeřnictvích přísná hygienická pravidla, včetně vzdáleností mezi zákazníky alespoň 1,5 metru.

"Stále jsme uprostřed pandemie," zdůraznil kadeřník z Bayreuthu. "Nesmíme to uspěchat a do každého křesla usadit zákazníka," řekl Nuissl, který má obsazeno až do konce března.

Dosud se mu na dobročinné účely podařilo vybrat kolem 2000 eur a do jeho kasičky na dary mohou lidé přispívat do poloviny března. "Je to i dobré téma k rozhovoru se zákazníky, protože tak nemluvíme jen o koronaviru," uzavřel bavorský kadeřník.