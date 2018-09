Stav justice v Polsku se nezlepšil. EK hrozí i žalobou

Stav právního státu v Polsku se navzdory výzvám Bruselu nezlepšil a Evropská komise je připravena tlačit na Varšavu všemi prostředky včetně žaloby u Soudního dvora Evropské unie. Po zasedání zástupců vlád zemí EU to v úterý prohlásil místopředseda komise Frans Timmermans, podle něhož nejsou úpravy kritizovaných zákonů přijaté polským parlamentem dostatečné. Rada pro všeobecné záležitosti k žádnému závaznému závěru či hlasování nedospěla.

Evropští ministři absolvovali již druhé slyšení v rámci bezprecedentního postupu podle článku sedm unijní smlouvy, na jehož konci může teoreticky Varšavě hrozit až odebrání hlasovacích práv v unii.

"Od (červnového) prvního slyšení obavy komise vzrostly, myslím, že situace v Polsku se nezlepšila," řekl Timmermans na tiskové konferenci po jednání rady, kde prezentoval postoj komise. Změny zejména kritizovaného zákona o nejvyšším soudu, které předložilo Polsko, neodpovídají požadavkům komise, dodal.

Polsko čelí kritice kvůli trojici zákonů označovaných souhrnně jako justiční reforma. Komise a některé členské státy trvají na tom, aby Varšava vyřešila zejména situaci soudců nejvyššího soudu a také členů nejvyšší soudcovské rady dohlížející na činnost soudů, na kterou získala podle Bruselu nepřípustně velký vliv konzervativní jednobarevná vláda strany Právo a spravedlnost.

Polská vláda by podle Timmermanse měla brzy vyjasnit, zda hodlá přijmout navrhované změny, které by opět uvedly polskou justici do souladu s evropskými principy právního řádu. Pokud se tak nestane, komise je podle něho připravena použít všechny prostředky včetně možné žaloby k soudu EU. Kdy by k tomuto kroku mohla EK sáhnout, nechtěl Timmermans specifikovat.

Krajní možnost odebrání hlasovacích práv však není příliš pravděpodobná, neboť by vyžadovala jednomyslný souhlas členských zemí; Maďarsko již avizovalo, že takový krok nepodpoří.