Steimeier žádal v Polsku o odpuštění: Válka byla náš zločin

Německo nezapomene na polské oběti a na utrpení, které Německo způsobilo. U příležitosti 80 let od začátku druhé světové války to ve Varšavě prohlásil německý prezident Frank-Walter Steinmeier. Požádal o odpuštění a vybídl k usmíření. Americký viceprezident Mike Pence pak ocenil ducha a odvahu polského národa, který se nikdy nenechal zlomit a strašnou porážku přeměnil ve skvělé vítězství. Poláci se nikdy nevzdali, ani za nadvlády Sovětů, řekl.

"Válka byla německým zločinem," řekl Steinmeier, který se omlouval obětem německé agrese už časně ráno ve Wieluni, napadané německými bombardéry hned na úvod války. "Minulost není uzavřena. Naopak, čím déle je od války, tím důležitější je paměť. Válka končí, když zmlknou zbraně, ale její skutky jsou dědictvím pro období míru. Jako německý prezident spolu s německou kancléřkou říkám, že na utrpení polských rodin nezapomeneme. Nikdy nezapomeneme," ujistil.

To, že může promlouvat ve Varšavě, kterou Němci před lety tak zničili, považuje Steinmeier za důkaz zázraku usmíření, kterého Němci neměli právo se domáhat. Ocenil, že právě polská touha po svobodě pomohla strhnout železnou oponu, a zdůraznil význam zachování sjednocené Evropy jako lekce vzešlé ze staletí válek a nenávisti.

"Evropa zažila to, co je v člověku nejhorší, ale přesto vsadila na to, co je v něm nejlepší," řekl prezident. Německý stát podle něj získal silnou pozici v Evropské unie, a proto Němci musejí pro Evropu dělat více, musejí se naučit lépe naslouchat, ale nesmějí se považovat za lepší Evropany a nesmějí propadnout nacionalismu. "Němci nikdy nesmějí volat 'Německo nade vše'," řekl v narážce na někdejší hymnu Deutschland über alles a zdůraznil, že Německo si přeje zachovat ducha usmíření a dál kráčet společnou evropskou cestou.

"Jestli má kdokoliv pochybnosti o předurčení lidstva, kterým je svoboda, ať se podívá na Polsko, na odvážný polský národ," prohlásil americký viceprezident Mike Pence. Ten ve Varšavě zastupuje prezidenta Donalda Trumpa, který kvůli blížícímu se hurikánu odložil návštěvu Polska a zůstal ve vlasti. Kromě odvahy a svobodomyslnosti Poláků Pence ve svém projevu zmínil i další národy svého času zotročené Evropy, včetně Čechů. Zdůraznil také, že Američané a Poláci si dobře uvědomují, že "spojenectví je nejlepší obrana naší svobody".

K polským hostitelům se ve Varšavě připojily desítky zahraničních státníků, včetně německé kancléřky Angely Merkelové, českého prezidenta Miloše Zemana či slovenské prezidentky Zuzany Čaputové. Podle polské televize do Varšavy přijely delegace ze čtyř desítek států, dohromady asi 250 hostů, včetně 17 hlav států. Ti také během slavnosti na Pilsudského náměstí zazvonili na zvon s nápisem "Paměť a varování".

Ceremonie začala i skončila vojenskou přehlídkou jednotek, převážně vyzbrojených už novými útočnými puškami polské výroby, místo zbraní odvozených od sovětských kalašnikovů.