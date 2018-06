Stop migrantům? Vláda Merkelové se otřásá

Německý ministr vnitra Horst Seehofer navrhl další zpřísnění imigrační politiky. Chce, aby se běženci vraceli hned na německých hranicích zpátky, tedy teoreticky i do Česka. Angela Merkelová jeho návrh odmítla. Vše přerostlo v hlubokou vládní krizi, která dala v sázku nejen pokračování velké koalice, ale i kancléřinu budoucnost.

Složitě vzniklá německá vláda nefungovala ještě ani sto dnů, když Horst Seehofer vyřkl větu, která otřásla celou zemí. Mířila na adresu Angely Merkelové. "Už s tou ženskou nemůžu pracovat," řekl podle listu Welt am Sonntag svým kolegům z Křesťansko-sociální unie (CSU), jež je bavorským spojencem kacléřčiny Křesťanskodemokratické unie (CDU). Že se tihle dva v otázce migrace neshodnou, je zřejmé už několik let, takový svár ale Unie, jak je spojenectví obou stran nazýváno, po desetiletí nezažila. "Je to spor, jenž ohrožuje její existenci," přiznává sárský premiér za CDU Tobias Hans. Platí přitom jasná rovnice - konec spolupráce sesterských partají by znamenal konec vlády (a německé politiky, jak ji známe).

O rozpadu kabinetu už média ostatně informovala. Agentura Reuters v půlce června vydala bleskovou zprávu "Seehofer vypověděl spojenectví s CDU". Okamžitě ji převzala řada médií včetně televize NTV či bulvárního deníku Bild. Ukázalo se, že jde o kachnu a že Reuters skočila na další podařený žertík satirického magazínu Titanic. Hysterické reakce však ukázaly, jak napjatá situace na politické scéně panuje.

Přitvrzení před volbami

Dusno vytvořila CSU svým požadavkem, aby bylo možné na hranicích posílat zpět běžence, kteří již byli registrováni v jiné zemi Evropské unie, Švýcarsku nebo Norsku. Německé právo s takovým postupem počítá, ve výjimečných humanitárních situacích se ale neuplatňuje. A taková situace existuje od vrcholu uprchlické krize, kdy ji vyhlásil tehdejší ministr vnitra Thomas de Maizière. "Kdo říká, že se rok 2015 nesmí opakovat, musí teď jednat!" vyzývá Merkelovou bavorský premiér za CSU Markus Söder.

Má jít o opatření, díky němuž se předejde možným problémům na hranici s Rakouskem. Objevují se nicméně i hlasy žádající, aby se migranti vraceli i do Polska a Česka, bude-li to třeba. Do Německa totiž přicházejí z východu častěji než dříve. Zatímco na hranici s Rakouskem odhalila německá policie za první tři měsíce letošního roku 137 převážených běženců, v případě Česka to bylo 267. To je o 63 více než mezi červnem a prosincem 2017. Zastáncem posílání migrantů zpět do Česka je paradoxně saský ministr vnitra Roland Wöller, spolustraník Merkelové. "Je to nutné k prosazení platného práva a k obnovení právního míru ve společnosti," argumentuje.