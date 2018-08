Stovky dětí migrantů nedostaly pas. Ministerstvo to zamítlo

Ministerstvo vnitra ve Velké Británii zamítlo stovky žádostí o pas pro děti narozené ve Velké Británii, jejichž rodiče jsou migranti ze zemí Evropské unie. Nikdo je totiž omylem neinformoval o nutnosti dodání dokumentů, které jsou nezbytné pro úplnost žádosti. Výsledkem jsou teď zamítavé reakce. Informaci uvedl server independent.co.uk.

Problém postihl především rodiče pocházející původně ze zemí, které do Evropské unie vstoupily v roce 2004. Mezi nimi je kromě jiného také Česká republika či Polsko. Zamítavou odpověď dostal i Piotr Lugowski, který ve Velké Británii pracuje celkem 13 let a žádal o obnovení pasu pro svého osmiletého syna.

"Když měl můj syn tři roky, dostali jsme jeho cestovní doklad velmi rychle. Myslím, že to trvalo týden. Tento rok jsme žádali o nový pas a nečekali jsme, že nastane takový problém," popisuje Lugowski a dodává, že po nich chtěl úřad stále další a další dokumenty. "Nejsme tady už vítaní, cítím to od celé vlády a to je velmi smutné," vysvětluje.

Děti občanů Evropské unie získávají automatické právo na britské občanství, pokud mají jejich rodiče trvalé bydliště na území Velké Británie. Současně musí být nově zaregistrování v systému pracujících. Ministerstvo se za nedorozumění omluvilo a slíbilo, že bude všechny případy projednávat přednostně.

"Především chceme zdůraznit, že všechny děti, které se narodily rodičům pobývajícím legálně na území Velké Británie, mají automaticky nárok na britské občanství," uvedlo ve svém oficiálním prohlášení ministerstvo vnitra.