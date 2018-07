Stovky migrantů pronikly do španělské enklávy. Zranily policisty

Zhruba čtyřem stovkám migrantů se podařilo proniknout z Maroka do severoafrické španělské enklávy Ceuta. Informovala o tom agentura AFP s odvoláním na místní úřady.

Enklávu Ceuta odděluje od marockého území dvojitý šest metrů vysoký plot zakončený ostnatým drátem, který má podobným průnikům zabránit. Dnes časně ráno se pokusily plot překonat stovky běženců ze zemí subsaharské Afriky. Asi 400 běženců bylo úspěšných a na španělskou půdu se nakonec dostalo. Množství dalších zastavili španělští policisté.

Někteří z migrantů útočili na policisty nehašeným vápnem, které může způsobit těžké popáleniny. Další uprchlíci byli vyzbrojeni plamenomety.

Při potyčkách bylo zraněno 22 policistů, z nichž čtyři byli hospitalizováni s popáleninami v obličeji a na rukou.

Červený kříž uvedl, že zranění utrpělo také 132 uprchlíků, ať už při přelézání plotu či při střetech s policisty. Jedenáct z nich bylo převezeno do nemocnice na ošetření.

"Zničehonic, velmi násilně", jak sdělila španělská civilní garda, překonali plot a někteří z nich napadli policisty nehašeným vápnem, které měli s sebou v lahvích.

Je to největší průnik do Ceuty od února 2017, kdy se během čtyř dnů dostalo do této enklávy více než 850 běženců, napsala agentura AFP.

Kromě Ceuty se afričtí migranti snaží dostat do Evropy i přes další španělskou enklávu Melilla. Obě se nacházejí na severoafrickém pobřeží Středozemního moře a jsou obklopené marockým územím. Pokusy proniknout do těchto enkláv jsou časté.