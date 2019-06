Střelba před mešitou. Dva lidé zranění, střelec je na útěku

Dva zraněné si ve čtvrtek vyžádala střelba před mešitou ve městě Brest na severozápadě Francie. Podle stanice BFMTV je střelec na útěku. Motiv činu je zatím nejasný. Francouzský ministr vnitra nicméně již vyzval k posílení ostrahy v okolí náboženských objektů.

Střelba se před mešitou v brestské čtvrti Pontanézen ozvala krátce po 16. hodině SELČ. Zatím neznámý pachatel vypálil do davu lidí, kteří z modlitebny právě vycházeli, uvedl místní prokurátor Jean-Philippe Recappe.

Dva lidé utrpěli zranění, jejich závažnost zatím není známa. Agentura nicméně uvedla, že nejsou ohroženi na životě. Podle BFMTV je mezi nimi také místní imám.

Střelec je podle francouzských médií na útěku. Jaký byl motiv jeho činu, zatím není jasné, řekl Recappe. Státní zastupitelství v Brestu je ale v kontaktu s pařížskou protiteroristickou prokuraturou.

Na incident ve městě v Bretani již na twitteru reagoval francouzský ministr vnitra Christophe Castaner. "Vyzývám prefekty, aby posílili ostrahu náboženských míst v zemi," napsal.

#BREAKING: Shooting near mosque in French city of Brest reported, two injured pic.twitter.com/lsknEmhJmP