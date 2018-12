Střelec z Francie? Radikální islamista, už 27krát odsouzený

Muže, který je podezřelý, že v úterý večer střílel na vánočních trzích ve Štrasburku, identifikovala francouzská média jako 29letého místního rodáka Chérifa Chekatta. Kvůli opakované kriminální činnosti byl známý úřadům ve Francii i v Německu, také figuroval na francouzském seznamu osob představujících hrozbu pro národní bezpečnost. Německý Spolkový kriminální úřad (BKA) informoval, že údajný střelec byl do Francie v roce 2017 deportován a že tamní orgány jej znaly jako radikálního islamistu.

V den útoku v centru Štrasburku chtěla policie Chekatta zadržet v rámci vyšetřování ozbrojeného přepadení z letošního léta. Policisté se pokusili podezřelého v jeho bydlišti zatknout jen několik hodin před střelbou na vánočních trzích, ale nezastihli ho. Při prohlídce našli granát a pistoli, informovala televize BFMTV.

Agentura AP s odvoláním na zdroje ve francouzské policii napsala, že Chekattův trestní rejstřík ve Francii čítá 25 záznamů včetně několika závažných loupeží. Podle BFMTV byl také delší dobu sledován kvůli možné náboženské radikalizaci při pobytech ve vězení. Tam se ocitl několikrát, ve Francii to bylo naposledy v roce 2015. Podezřelý byl veden na zvláštním seznamu osob považovaných za hrozbu pro národní bezpečnost, na němž podle agentury AFP asi polovinu osob tvoří islámští radikálové.

