Střelec z Utrechtu zadržen v tramvaji, motiv činu zůstal nejasný

Sedmatřicetiletý Turek Gökmen Tanis podezřelý ze střelby v tramvaji v Utrechtu, při které v pondělí zahynuli tři lidé a pět dalších utrpělo zranění, byl zadržen. Na tiskové konferenci to oznámily nizozemská policie a státní zastupitelství. Zároveň zdůraznily, že motiv jeho činu je nadále nejasný. Vyšetřovatelé nevylučují, že šlo o teroristický útok, ve hře jsou ale i další varianty včetně vztahového dramatu.

Policie zadržení podezřelého muže oznámila na závěr tiskové konference ke střelbě v Utrechtu jako žhavou novinku. Nesdělila žádné další podrobnosti ani to, kde byl Turek dopaden. Server veřejnoprávní stanice NOS uvedl, že Tanise policie zadržela přímo v centru Utrechtu.

V reakci na zadržení podezřelého střelce byl snížen stupeň ohrožení teroristickým činem, který byl v provincii Utrecht od rána na nejvyšším, tedy pátém stupni. V městě opět začala jezdit i hromadná doprava.

Kromě muže podezřelého ze střelby byl při domovních prohlídkách v Utrechtu zadržen ještě jeden další muž. V jakém vztahu je k Tanisovi, zatím není jasné.

Motiv střelce zůstává nadále neznámý. "Počítáme s teroristickým motivem, nemůžeme ale vyloučit ani jiné motivy," uvedl na tiskové konferenci státní zástupce.

Turecká agentura Anadolu uvedla s odvoláním na příbuzné podezřelého muže, že Tanis střílel z "rodinných důvodů". Terčem útoku byla podle nich příbuzná osoba a později lidé, kteří se jí snažili pomoci. Očití svědci už dříve uváděli, že střelec mířil na ženu, kterou podle všeho znal.

Při střelbě v tramvaji zahynuli tři lidé a pět dalších utrpělo zranění. Tři z nich jsou podle starosty Jana van Zanena ve vážném stavu. "Dnešek je černým dnem pro naše město, pro Utrecht," uvedl starosta.

v Utrechtu zadržen ještě jeden další muž. V jakém vztahu je k Tanisovi, zatím není jasné.

At least one person has been killed and several have been injured after a shooting on a tram in the Dutch city of Utrecht.



Follow this breaking story here as police investigate a 'possible terrorist motive': https://t.co/1L8eN8EDLu pic.twitter.com/dNtWwB634R