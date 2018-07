Střet zájmu? Každý třetí německý poslanec má vedlejší příjem

Celkem 29 % německých zákonodárců si kromě poslaneckého platu přivydělává bokem. Zjistila to nová studie nadace Otto Brennera pro list Süddeutsche Zeitung.

Ani Německu, která má obecně pověst země s transparentním politickým systémem a důkladnými protikorupčními zákony, se tak nevyhýbá debata o možném střetu zájmů u velké části členů parlamentu. Studie na základě veřejně dostupných údajů došla k závěru, že nejvíce si přivydělávají poslanci vládnoucí unie CDU-CSU. Z celkem 206 německých poslanců s vedlejším příjmem připadá 41,7 %, tedy takřka polovina, právě na zákonodárce těchto vládních stran. Na druhém místě následují s 20,9 % poslanci Svobodné demokratické strany (FDP) a na třetím pak členové poslanecké frakce ultrapravicové Alternativy pro Německo (13,1 %). Přitom zejména AfD ve svém volebním programu přivýdělky poslanců tvrdě kritizovala jako "ohrožení demokracie".

Také autoři studie se přitom domnívají, že když má poslanec "dvě práce", zavání to v mnoha případech střetem zájmů. Poslanci mohou prostřednictvím svého podnikání nebo vedlejšího zaměstnání inkasovat peníze od lobbistů, kterým jdou v parlamentu na ruku. Zvlášť lákavá může být tato možnost údajně u právníků. Ze 709 poslanců německého "bundestagu" je 85 právníků, 65 přiznává vedlejší příjmy z této činnosti, z toho šest vyšší než 700 000 EURO ročně. Pod kolonku "právní poradenství nebo konzultace" se přitom podle autorů studie dá zahrnout prakticky cokoliv.

"Všechno, co vyvolává podezření z narušení důvěryhodnosti a legitimity politického procesu, ohrožuje demokracii" napsal ve studii sociolog Sven Osterberg. V Německu je podle něj situace o to horší, že vláda dosud neschválila povinné registry lobbistů, v nichž by každý lobbista musel uvést, za co a u koho v parlamentu vlastně lobbuje. Takový registr je obvyklý například v USA, Kanadě, Irsku nebo Slovinsku.