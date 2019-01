Student snědl pět dní staré těstoviny, v noci zemřel

Belgický student zemřel poté, co doma snědl pět dní staré těstoviny, které nechal po celou dobu v kuchyni v pokojové teplotě. Ke smrti mladíka došlo už v říjnu 2008. Nově na něj upozornil licencovaný lékař, který má na YouTube populární kanál, ve kterém se zabývá bizarními případy ze světa medicíny.

Dvacetiletý mladík z Bruselu, uváděný pod iniciálami A. J., nechal pět dní v kuchyni uvařené těstoviny, aniž je uložil do ledničky. Když je znovu ohřál v mikrovlnce a snědl, následujícího rána se už nedožil. Zabila ho silně toxická bakterie zvaná Bacillus cereus.

"Hned po jídle odešel z domu věnovat se sportovním aktivitám, ale o půl hodiny později se vrátil zpátky z důvodu bolesti hlavy, břicha a nevolnosti. Po příchodu domů zvracel několik hodin a kolem půlnoci měl dvakrát průjem. Nevzal si žádné léky, pil jen vodu. Po půlnoci usnul. Následujícího rána v 11 hodin se jeho rodiče začali podivovat, že ještě nevstal z postele. Když vešli do jeho pokoje, našli ho už mrtvého," psalo se ve zprávě, kterou před několika lety publikoval časopis US Journal of Clinical Microbiology.

Následná pitva ukázala, že se jídlem otrávil kvůli zmíněné bakterii. Ta se v těstovinách a rajčatech rozmnožila tak silně, až zapříčinila selhání jater. "Mnoho lidí jí těstoviny nebo jakékoliv nudle den nebo i dva dny po uvaření, a to je v pořádku. Ale dávejte si pozor na jídlo, které zůstane několik hodin v pokojové teplotě. Pokud začne zapáchat, raději zvolte bezpečnější cestu vyhození jídla, než abyste pak litovali," doporučuje doktor Bernard ve svém videu.

Někteří komentující pod videem příliš soucitu s mladíkem neměli. Většina se shodovala na tom, že kdyby jídlo schoval do ledničky, nic by se mu nestalo. "Tohle bylo od něj docela hloupé, ale opravdu byste nečekali, že vás to o den později zabije. Každopádně nechápu, proč nechal jídlo pět dní v kuchyni a myslel si, že to je v pořádku," napsal jeden z uživatelů.