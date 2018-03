Studentka žaluje univerzitu. Mám titul Mickeyho Mouse, tvrdí

Anglia Ruskin University v Cambridgi čelí žalobě své bývalé studentky Pok Wongové, která školu viní z falešných tvrzení ohledně kvality výuky a excelentních kariérních vyhlídek po dokončení studia. Po univerzitě žádá odškodné ve výši desítek tisíc liber. Zprávu uvedly servery The Sunday Telegraph a The Independent.

Devětadvacetiletá Wongová vystudovala mezi lety 2011-2013 na Anglia Ruskin University obor Mezinárodní obchod, ale nyní viní univerzitu z toho, že ve svých prospektech uvádí nepravdivá tvrzení o kvalitě výuky a následných vynikajících kariérních možnostech po vystudování oboru.

Podle ní jsou informace školy zavádějící a podvodné. Své působení na této akademické půdě ukončila podle vlastního tvrzení s "titulem Mickeyho Mouse". Celou věc dala k soudu a zpětně požaduje odškodné 60 tisíc liber (zhruba 1,7 milionu korun) jako náhradu za výdaje spojené s různými školními poplatky během studia a za náklady na živobytí během času stráveného na univerzitě.

Ve své stížnosti, kterou podala k londýnskému okresnímu soudu, Wongová univerzitě dále vyčítá, že její učitelé pravidelně docházeli na přednášky pozdě a často říkali studentům, aby se věnovali především samostudiu.

"Prospekty mě přesvědčily o tom, že univerzita je opravdu úžasná, ale jakmile jsem se studiem v roce 2011 začala, okamžitě jsem odhalila nedostatky. I když jsem v roce 2013 absolvovala na výbornou, jde o titul Mickeyho Mouse," citoval bývalou studentku The Sunday Telegraph.

Na promoci nesměla promluvit

"Titul nehraje v zajištění hodnotné práce s dalšími nadějnými vyhlídkami žádnou roli," tvrdí nespokojená absolventka. Na své promoci chtěla vyjádřit nespokojenost s univerzitou, ale bylo jí to údajně odepřeno. Následně byla dokonce "uvězněna" v samostatné místnosti.

Škola to však razantně odmítá. "Jsme si dobře vědomi tvrzení naší bývalé studentky a důrazně se proti němu ohrazujeme. Navzdory tomu, že získala titul první třídy (na výbornou), pokoušela se v roce 2013 v rámci svého sporu s univerzitou narušit vlastní promoci, čímž by poškodila i zážitky ostatních studentů. Studentku jsme požádali, aby opustila jeviště a posadila se do vedlejší místnosti. Mohla kdykoliv odejít. Jakmile ceremonie skončila, zvedla se a šla," řekl Independentu mluvčí univerzity.

Univerzita dále informovala, že stížnosti Wongové byly projednány u Úřadu nezávislého soudce. Přesto podala na školu žalobu a je povinna uhradit veškeré náklady na soudní řízení. Dokud je celý případ před soudem, odmítá univerzita celou věc dál komentovat.

Podobný případ řešila před měsícem Oxfordská univerzita. Žaloval ji nespokojený student Faiz Siddiqui, který neabsolvoval na výbornou, což mu znemožnilo dostat se na prestižní právnické školy v USA. Podle Siddiquiho za to mohla nedbalost učitelů a neadekvátní výuka. Jako odškodnění požadoval milion liber (asi 28,7 milionu korun), ale případ prohrál.