Švédsko se mění v peklo. Po celé zemi hoří lesy

Švédsko sužují kvůli neobvykle suchému a teplému počasí lesní požáry. Podle agentury civilní ochrany jsou dokonce nejhorší v moderních dějinách země, informoval server The Local. Často za jejich vznik může neopatrné zacházení s otevřeným ohněm.

Nejpostiženějšími oblastmi jsou regiony ve středním Švédsku - Gävleborg, Jämtland a Dalarna. Hasit se oheň nedaří především v okolí Älvdalenu, asi 300 kilometrů severozápadě od Stockholmu. Požár totiž zachvátil vojenský výcvikový prostor, a hasičům tak hrozí nebezpečí kvůli nevybuchlé munici. Lesy hoří ale po celé zemi. Hasičům a vojákům už pomáhají i dobrovolníci. Speciální vrtulníky vyslalo na pomoc Švédsku už Norsko a Itálie.

Za šíření požárů ve švédských lesích nemohou jenom vysoké teploty, ale také skutečnost, že teplo začalo být letos obzvlášť brzy. Zatímco jindy není v květnu ve Stockholmu, který leží v jižní části skandinávské země, neobvyklé ani sněžení, letos Švédsko zaznamenalo nejteplejší pátý měsíc roku v dějinám měření.

V červnu se sice mírně ochladilo, s červencem se ale vysoké teploty vrátily. Některá švédská města naměřila teploty nad 30 stupňů Celsia dokonce několik dní v řadě. Vysoké teploty doprovází také nedostatek srážek.

Kromě kombinace sucha a vysokých teplot sehrál v aktuálních požárech svou roli také lidský faktor, upozornil The Local. Řada požárů po celé zemi vznikla kvůli neopatrnému zacházení s ohněm, například při grilování. Nepomohly ani zákazy rozdělávání ohně ve volné přírodě, které vydaly některé radnice švédských měst.

There are currently 67 known forest and ground fires active in Sweden, reports SR.

Here are some recent pictures from Gävleborg and Jämtland counties, via SR as well as a map from emergency phone number operator SOS Alarm as of 09:45 this morning. pic.twitter.com/1xOR4RaBva