Švédsko: sečteny všechny hlasy, vítězí středolevý blok

Rozdílem jediného mandátu zvítězil v nedělních parlamentních volbách ve Švédsku vládnoucí středolevý blok nad středopravou aliancí. Vyplývá to z předběžných výsledků, které byly zveřejněny po sečtení všech hlasů. Na oficiální potvrzení výsledků si ale Švédové počkají až do neděle, napsal list The Local.

Jako poslední byly sečteny korespondenční hlasy a hlasy Švédů žijících v zahraničí, kterých bylo asi 200 tisíc Na těsném vítězství středolevého bloku ale nic nezměnily. Koalice vedená Švédskou sociálnědemokratickou dělnickou stranou, s níž spolupracují také Levicová strana a Zelení, obsadí v 349členném Riksdagu (švédském parlamentu) 144 křesel.

Aliance středopravých stran, která zahrnuje Umírněnou koaliční stranu, Stranu středu, Liberály a Křesťanskodemokratickou stranu, bude mít 143 míst.

Protiimigrační strana Švédští demokraté, která si od minulých voleb výrazně polepšila, by měla v parlamentu dostat 62 křesel. Všechny hlavní politické strany před volbami jasně řekly, že se Švédskými demokraty nebudou spolupracovat.

Vzhledem k výsledkům se očekává, že jednání o podobě nové vlády budou dlouhá a složitá. Kandidát středopravého bloku na premiéra Ulf Kristersson z Umírněné koaliční strany vyzval šéfa sociálních demokratů a nynějšího předsedu vlády Stefana Löfvena k rozhovorům o sestavení vlády napříč politickými bloky. Löfven to ale ve středu odmítl.