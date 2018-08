Švédsko kritizovalo Orbána, velvyslanec musel na kobereček

Maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó si ve čtvrtek předvolal švédského velvyslance, aby se ohradil proti kritickým vyjádřením švédských ministryň na adresu Maďarska. Oznámilo to maďarské ministerstvo zahraničí. Švédská ministryně zahraničí Margot Wallströmová na Twitteru napsala, že maďarský premiér Viktor Orbán a italský ministr vnitra Matteo Salvini vytvořili spojenectví proti demokratům. Podle maďarského ministerstva je to "lež".

Orbán v úterý v Miláně italského ministra vnitra v jeho tvrdém postoji vůči migrantům důrazně podpořil a vyzval ho, aby od něj neustupoval. Podle předsedy maďarské vlády, který je v této věci také známý jako zastánce tvrdé linie, na tom závisí evropská bezpečnost.

I just read today that Viktor Orbán in Hungary and Matteo Salvini in Italy want to form an alliance against ”the democrats and the left” in Europe, naming Macron as their main opponent.



I have one thing to say to them: bring it on.