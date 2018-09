Svérázný protest: Členy a stoupence vládní strany neobsluhuji

Rozruch snad v celém Polsku vyvolal obchodník ve městě Ostrow Wielkopolski, který ve své prodejně vyvěsil nápis, že členy a stoupence vládní strany Právo a spravedlnost (PiS) kvůli zákazu nedělního prodeje neobsluhuje, protože mu to "nedovoluje svědomí". O případu informovala televize TVN 24. PiS právě s odvoláním na "výhrady svědomí" svých konzervativních katolických voličů a voliček omezuje nedělní prodej či dostupnost antikoncepce v Polsku.

Od obchodníkova protestu se vzápětí distancoval řetězec Žabka; zmíněná prodejna totiž funguje jako franšíza. "Firma vyzvala k okamžitému ukončení takových akcí pod hrozbou ukončení spolupráce," uvedla společnost v prohlášení. "Jakékoli projevy diskriminace vůči potenciálním a stávajícím zákazníkům jsou v síti Žabka nepřípustné," zdůraznila. Prodejny jsou podle prohlášení určeny k obchodování a poskytování souvisejících služeb, a ne k prezentaci politických názorů.

"Byl to prostě happening, protože přece neexistuje možnost, abych nějakého zákazníka neobsloužil. Neptám se klientů, zda jsou členy nějaké strany. Chtěl jsem jen ukázat pokrytectví těch, co přijali zákon omezující nedělní prodej, ale sami v neděli nakupují," řekl Adam Klimek, který prodejnu v síti Žabka vede sedm let. Minulou neděli, kdy inkriminovaný nápis vyvěsil, obsluhoval zákazníky v tričku s nápisem Konstytucja na protest proti porušování ústavy vládnoucí stranou.

Žabka Polska na svém webu uvádí, že má ve své síti 5220 prodejen (z toho 3500 franšíz) a denně dva miliony zákazníků, což z ní činí jedničku ve střední a východní Evropě.

V letošním roce mají polské obchody povoleno mít otevřeno dvě neděle v měsíci, v roce 2019 jednu neděli měsíčně a od roku 2020 už bude nedělní prodej úplně zakázán s výjimkou sedmi nedělí v roce před velikonočními a vánočními svátky. Zákon obsahuje mnoho výjimek, zejména pro malé rodinné obchody, pekárny, lékárny, kiosky, benzinové stanice, květinářství, hotelové obchody, veterinární kliniky či umělecké akce.

Podobná pravidla fungují v řadě dalších evropských zemí, včetně Německa a Rakouska. V Maďarsku byla zavedena v roce 2015, ale setkala se s tak negativní odezvou, že už po roce byla zrušena. V České republice prozatím platí omezení prodeje jen o některých svátcích.