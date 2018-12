Syn sympatizoval s IS, uvedl otec podezřelého ze Štrasburku

Devětadvacetiletý muž podezřelý z úterní střelby na vánočních trzích ve Štrasburku sympatizoval s teroristickou organizací Islámský stát (IS). Řekl to v sobotu večer v rozhovoru s francouzskou televizí France 2 otec domnělého útočníka Chérifa Chekatta, jehož ve čtvrtek v přestřelce zabila francouzská policie. Útok na vánoční trhy ve Štrasburku si vyžádal čtyři oběti, jeden člověk je ve stavu mozkové smrti a další desítka osob utrpěla zranění.

"Říkal například, že Daesh (IS) bojuje za správnou věc," řekl v rozhovoru otec Abdelkrim Chekatt, který je francouzsko-alžírského původu. Dodal, že se prý snažil svého syna přesvědčit, aby IS nepodporoval. "Copak nevidíš ta zvěrstva, jaká páchají?" ptal se prý otec syna. Ten mu odpověděl, že to nedělají oni.

Ve francouzské televizi promluvila i matka podezřelého, která vyjádřila lítost a šok nad smrtí obětí. Podle televize France 2 jsou rodiče Chekatta už dlouho rozvedeni.

Organizace Islámský stát v předchozích letech ovládala značná území v Iráku a Sýrii, na nichž násilím prosazovala svůj přísný výklad islámského práva šaríja. Její příznivci provedli už řadu teroristických činů i v Evropě, někdy se ale IS prostřednictvím své propagandistické agentury Amak hlásí i k útokům, s nimiž nemá nic společného.

Také po úterním útoku IS vydal prohlášení, že útočník byl její "voják". Francouzský ministr vnitra Christophe Castaner ale spojitost IS s útokem popřel. Podle svědků muž při střelbě vykřikoval "Alláhu akbar" (arabsky Bůh je veliký).

Policie kvůli činu zadržela sedm lidí, včetně Chekattových rodičů a dvou sourozenců. Ty už po výslechu propustila. Tři další lidé jsou podle agentury AP ve vazbě. Chekatt byl francouzské policii dobře znám, figuroval na jejím seznamu radikálů a 27krát byl už v minulosti odsouzen, poprvé jako třináctiletý. Souzen byl nejen ve Francii, ale i Německu a Švýcarsku.