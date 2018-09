Tábory migrantů v Řecku jsou přeplněné, trpící děti se pokoušejí o sebevraždy

Řecko by mělo v zájmu zachování jejich psychického i fyzického zdraví okamžitě odvézt děti a nejvíce zranitelné dospělé z uprchlických táborů na ostrovech v Egejském moři. Vyzvala k tomu organizace Lékaři bez hranic (MSF).

Podmínky v přeplněných táborech jsou podle ní důvodem vysokého počtu pokusů o sebevraždu mezi nezletilými migranty. V táborech na řeckých ostrovech s kapacitou asi 6400 lidí, je nyní podle agentury DPA až 20 500 osob.

Situace v táborech na ostrovech Lesbos, Chios, Samos, Leros a Kos je podle Lékařů bez hranic "bezprecedentní". Zatímco jejich kapacita je 6338 lidí a v březnu 2016 jich tu bylo zhruba 5800, nyní v zařízeních na vyřízení své žádosti o azyl čeká 20 429 migrantů a noví stále připlouvají, informovala s odkazem na data řeckých úřadů DPA.

Kvůli nedostatku personálu trvají azylová řízení velmi dlouho. Od března 2016, kdy Evropská unie uzavřela s Ankarou dohodu o vracení migrantů, se podle údajů řecké policie z ostrovů do Turecka vrátilo jen 1725 osob.

Nejhorší situace podle humanitární organizace MSF panuje v táboře Moria na Lesbu a na ostrově Samos. Podle řeckých úřadů má Moria kapacitu 3100 migrantů, žije jich tu ale 8912. Celkem se na Lesbu s 85 tisíc místními obyvateli nachází asi 11 tisíc migrantů. Kritická je podle MSF situace také na Samu, kde je v táboře s kapacitou 648 osob natěsnáno dokonce 4000 lidí.

Zhruba třetinu obyvatel tábora Moria přitom tvoří děti. Řada teenagerů se podle MSF pokusila o sebevraždu nebo se týden co týden sebepoškozují. Další děti trpí panickými stavy, úzkostmi či elektivním mutismem, tedy funkčním narušením řeči, kdy děti mluvit mohou, ale odmítají to. "Je třeba okamžitě evakuovat nejvíce zranitelné osoby do bezpečného ubytování v jiných evropských zemích," vyzvali Lékaři bez hranic.

Na řecké ostrovy přitom stále proudí další migranti. Jen v neděli jich podle řeckého ministerstva pro migraci z Turecka připlulo 417.