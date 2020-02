Tchaj-wan oznámil první případ úmrtí na koronavirus

Tchaj-wan oznámil první případ úmrtí na nemoc vyvolávanou novým koronavirem. Zemřel muž ve věku kolem 60 let, oznámil tchajwanský ministr zdravotnictví. Dosud bylo na ostrově potvrzeno dvacet nakažených osob, informovala agentura Reuters.

Jak upřesnil tchajwanský ministr, podlehl nemoci COVID-19 muž, který v nedávné době necestoval do zahraničí. Trpěl ale diabetem a hepatitidou typu B.

Zesnulý pracoval jako taxikář a jeho klientelu tvořili hlavně lidé z Hongkongu, Macaa a pevninské Číny, řekl ministr. Uvedl také, že nákaza novým koronavirem se potvrdila i u další osoby z taxikářovy rodiny.

"Zatím se nám ještě nepodařilo zjistit jeho kontakty, aktivně to ale vyšetřujeme v naději, že najdeme zdroj nákazy," řekl ministr.

V pondělí podle něj příslušné tchajwanské úřady začnou testovat všechny pacienty vykazující symptomy spojené s novým koronavirem, které v nedávné době cestovaly do zahraničí.

Tchaj-wan zakázal vstup do země lidem z Číny a cizincům, kteří nedávno Čínu navštívili, pozastavil také většinu letů do destinací v Číně. Mnoho škol navíc prodloužilo novoroční prázdniny až do konce února ve snaze potlačit šíření viru.

V Číně podle nejnovějších statistik zemřelo na chorobu COVID-19 už 1662 osob. Mimo pevninskou Čínu byla zatím hlášena čtyři úmrtí - v Japonsku, Hongkongu, který je zvláštní čínskou správné oblastí, na Filipínách a ve Francii.