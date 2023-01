Téměř polovina lidí, kterým hrozí deportace z Británie do Rwandy, není svobodná

Téměř polovina žadatelů o azyl v Británii, kterým hrozí deportace do Rwandy, je ženatá nebo vdaná. Pětina jich má i děti. Toto zjištění skupiny nevládních organizací je podle deníku The Guardian v rozporu s tvrzením bývalé britské ministryně vnitra Priti Patelové, že přes Lamanšský průliv do země neproudí "skuteční" žadatelé o azyl.

Údaje o rodinném stavu migrantů ve středu zveřejnila skupina více než 500 celostátních i místních organizací, které dohromady vystupují jako Společně s uprchlíky (Together With Refugees). Analýzu 213 případů zpracovala charitativní organizace Care4Calais.

Téměř tři čtvrtiny lidí, kterým aktuálně hrozí deportace do Rwandy, pochází ze zemí, jejímž obyvatelům Británie v 80 procentech případů uznala nárok na status uprchlíka. Ve zkoumané skupině lidí ohrožených deportací je 72 procent lidí z Afghánistánu, Eritreje, Íránu, Súdánu a Sýrie.

Tři respondenti se v analýze označili za příslušníky komunity LGBT+. Přitom lidé, kteří ze Rwandy prchají kvůli své sexuální orientaci, mají v Británii právo na azyl, uvádí The Guardian.

Británie se loni v dubnu dohodla s africkým státem, že může do Rwandy za peníze posílat žadatele o azyl, kteří přišli do Spojeného království nelegálně. Deportační lety v červnu zakázal Evropský soud pro lidská práva (ECHR). Soudní řízení v Británii o legálnosti vládního programu ještě neskončilo.

Bývalá ministryně Patelová, která projekt spustila, ho odůvodnila tím, že přes Lamanšský průliv do země "nejezdí opravdoví žadatelé o azyl". Tito lidé podle ní "připravují o místo ženy a děti, které čelí riziku a perzekuci". Podle bývalé ministryně představují 70 procent žadatelů svobodní muži, kteří jsou ekonomickými migranty.

V analyzovaném vzorku je 42 procent lidí vdaných, ženatých nebo zasnoubených. Děti má 20 procent z nich. Dvě třetiny z nich uvedli, že byli vystaveni moderním formám otroctví nebo mučení.

Británie v rámci dohody uzavřené v dubnu zaplatila Rwandě 120 milionů liber (3,3 miliardy korun), ale do země zatím nebyl nikdo poslán. V červnu byla vláda nucena na poslední chvíli zrušit první deportační let, když ECHR rozhodl, že tento plán s sebou nese "reálné riziko nevratné újmy". Soudní příkaz ECHR vydaný v létě brání okamžitým deportacím až do ukončení všech soudních řízení v Británii.

Do Británie loni přes Lamanšský průliv připlulo rekordních 45 756 migrantů. Londýn tvrdí, že svým plánem odradí gangy obchodníků s lidmi, kteří běžence převážejí přes moře. Britská vláda argumentuje tím, že její plán deportací je "humánní" a "praktickou alternativou" pro ty, kteří přicházejí do Spojeného království "nebezpečnými, nelegálními a zbytečnými cestami". Ochránci lidských práv a opozice jej však kritizují jako krutý, neproveditelný, neetický či extrémně drahý.