Test vlády. Andalusie volí regionální parlament

V jihošpanělské Andalusii lidé rozhodují o složení regionálního parlamentu, jejich hlasy však budou důležitou zprávou i pro centrální vládu v Madridu. Levicový kabinet pod vedením premiéra Pedra Sáncheze totiž převzal moc letos v létě, a tyto regionální volby jsou tak pro něj prvním testem popularity. S napětím se čeká i na výsledky krajně pravicové strany Vox, která by zde poprvé od 70. let mohla získat zastoupení v regionální politice.

Andalusie je nejlidnatějším španělským regionem a k urnám může přijít celkem 6,3 milionu voličů, proto jsou výsledky hlasování považovány za velmi důležité i na celostátní úrovni.

Podle předvolebních průzkumů má největší šanci na vítězství Španělská dělnická socialistická strana (PSOE), kterou v regionu reprezentuje oblíbená šéfka místní organizace tohoto levicového uskupení Susana Díazová. Ta ovšem ve straně zároveň platí za největší kritičku současného premiéra. PSOE v Andalusii vládne už od roku 1982 a její další vítězství by znamenalo velkou podporu pro menšinovou socialistickou vládu, upozornila agentura AP.

Socialisté však podle všeho nebudou mít dostatek mandátů, aby mohli složit vládu sami, a čeká je složité hledání koaličního partnera. Volby se přitom konají předčasně proto, že v regionální vládě letos ztroskotalo spojenectví socialistů a středopravicových Ciudadanos.

Právě Ciudadanos chtějí ve volbách získat druhý největší počet hlasů a porazit Lidovou stranu (PP), která až do letoška ve Španělsku vládla. Tu čerstvě vede nový předseda Pablo Casado, který ve funkci vystřídal expremiéra Mariana Rajoye.

V předvolební kampani strany nejvíce sázely na témata, která hýbou celým Španělskem - ať už je to otázka katalánské nezávislosti, migrace nebo rozpočtu. Právě negativní postoj k migraci a požadavek na zákaz katalánských separatistických stran by mohl přinést úspěch krajně pravicové straně Vox, která by podle průzkumu deníku El País mohla získat až pět křesel.

První výsledky by měly být známy kolem 22.00 SEČ.