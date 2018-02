Tohle je Slovensko v roce 2018? Politici jsou rozčarovaní z vraždy novináře

Slovenští politici i český premiér Andrej Babiš odsoudili vraždu slovenského investigativního novináře Jána Kuciaka a jeho přítelkyně, která podle policie patrně souvisela s prací novináře. Zločin byl spáchán během víkendu v obci Veľká Mača nedaleko Trnavy v rodinném domě 27letého Kuciaka, který se zabýval zejména podezřeními z daňových podvodů. Přitom se tyto případy týkaly především lidí blízkých nejsilnější vládní straně Směr-sociální demokracie premiéra Roberta Fica.

V posledním materiálu se Kuciak zabýval aférou kolem podnikatele Mariána Kočnera spojeného podle médií s vícero daňovými a bankovními záležitostmi, jež vyvolaly pozornost médií i úřadů. Na začátku února psal o dalších podezřelých převodech bytů v luxusním komplexu Five Star Residence v Bratislavě. Dříve se věnoval také podnikání firem s nejasnou vlastnickou strukturou či podnikateli a dnes již bývalému členovi nejsilnější opoziční strany Svoboda a solidarita Romanu Vrťovi, který čerpal dotace i na údajně nezdařenou mobilní aplikaci.

Kočner, který se dostal do pozornosti již v roce 1998 v souvislosti s neúspěšným pokusem o převzetí nejsledovanější slovenské soukromé televize Markíza pomocí pracovníků bezpečnostní služby, loni na podzim podle portálu Aktuality.sk Kuciaka zastrašoval. Portál tehdy uvedl, že Kočner Kuciakovi oznámil, že "se začne zajímat o jeho rodiče a rodinu" a že když zjistí "jakoukoliv špínu", tak ji zveřejní.

Kočner nyní televizi Joj řekl, že novináři nevyhrožoval, o jeho trestním oznámení dosud nevěděl a že se s ním osobně potkal pouze na jedné tiskové konferenci. Tvrdil také, že novináři prostřednictvím e-mailů v minulosti opakovaně odpovídal na jeho dotazy.

Vyjádření politiků

"Pokud by se ukázalo, že smrt investigativního reportéra souvisela s jeho novinářskou prací, šlo by o bezprecedentní útok na svobodu tisku a demokracii na Slovensku," napsal v prohlášení slovenský premiér Robert Fico. Dodal, že zmiňovanou vraždu dvou mladých lidí a všechny podobné případy je třeba co nejdříve vyšetřit, odhalit pachatele a potrestat je.

Andrej Babiš na sociální síti napsal, že odsuzuje násilí proti novinářům. "Jestli se potvrdí, že to souvisí s jeho prací, je to šílené. V životě by mě nenapadlo, že se něco podobného může v roce 2018 na Slovensku stát," uvedl Babiš k vraždě Kuciaka.

"Mafiánský stát"

"Chladnokrevná vražda mladých lidí je otřesným činem, který musí být potrestán. Musíme co nejrychleji najít ty, co to udělali, a zajistit bezpečnost všech novinářů," napsal v prohlášení slovenský prezident Andrej Kiska.

"Je nepředstavitelné, že v dnešní době jsme svědky takovýchto činů. Věřím, že policie bude neodkladně jednat a pachateli nedá šanci," uvedl předseda slovenské sněmovny Andrej Danko.

Vraždu novináře odsoudili také představitelé opozice. Například šéf protikorupčního hnutí Obyčejní lidé a nezávislé osobnosti Igor Matovič na sociální síti v této souvislosti napsal, že "žijeme v mafiánském státě". Místopředsedkyně sněmovny za nejsilnější opoziční stranu Svoboda a solidarita Lucia Ďuriš Nicholsonová zase kritizovala práci policie v citlivých kauzách a připomněla dřívější premiéra prohlášení Fica, který opakovaně kritizoval novináře a označil je například "špinavými protislovenskými prostitutkami".

Přední slovenská média ve společném prohlášení označila vraždu novináře za vážné znamení toho, že se zločin obrací proti jednomu z nejdůležitějších pilířů svobody, a to svobodě slova a právu občanů kontrolovat mocné a ty, kteří překračují zákon. Šéfredaktoři více než desítky tištěných i elektronických médií současně vybídli stát k tomu, aby udělal potřebné kroky nejen k vypátrání zločinců, ale i k vytvoření podmínek pro bezpečnou práci novinářů.

Zastřeleni

Nejpravděpodobnějším motivem vraždy slovenského novináře Jána Kuciaka byla jeho investigativní novinářská práce, řekl na tiskové konferenci v Bratislavě policejní prezident Tibor Gašpar. Kuciak se stal obětí vraždy spolu se svou partnerkou ve svém bydlišti. Jde o první případ vraždy novináře v novodobé historii Slovenska.

"Nejpravděpodobnější verzí je, že to (vražda) souvisí s jeho novinářskou prací," řekl Gašpar s odvoláním na obhlídku místa činu. Dodal, že případ policie vyšetřuje jako úkladnou vraždu, tedy dopředu naplánované zavraždění novináře. Detaily o průběhu vyšetřování či okolnostech vraždy neuvedl.

Gašpar řekl, že oběti byly zastřeleny, každá jednou ranou. K vraždě podle něj došlo v období od čtvrtka do neděle, kdy byly pozůstatky nalezeny. Zbraň na místě neštěstí policie nenašla a kriminalisté v souvislosti s případem zatím nikoho nezadrželi. Policisté zkontrolovali novinářovo bydliště v neděli pozdě večer na žádost matky Kuciakovy přítelkyně, která se nemohla spojit se svou dcerou.