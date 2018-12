"Tohle nechci!" Dítě nedostalo vysněné dary a zavolalo policii

Rozezlený devítiletý chlapec, kterému Ježíšek na Štědrý den nepřinesl dárky, jaké si přál, se rozhodl jednat. Zavolal na tísňovou linku a policie na místo skutečně přijela. O případu ze severního Německa informovaly agentury DPA a AFP.

Přivolaná hlídka nalezla malého chlapce zcela bez sebe, který jí vysvětlil, že dárky, které dostal, nejsou ty ze seznamu. Dobře naladění strážníci nechtěli kazit hru. Seznam si nechali ukázat a srovnali jej s dárky, které dítě skutečně obdrželo.

Když pak konstatovali, že položky neodpovídají, pomohli zažehnat rodinnou krizi, když chlapci vysvětlili, že Ježíšek si asi spletl jeho seznam se seznamem jiného dítěte. Policejní okrsek ve městě Oldenburg odmítl agentuře AFP sdělit, jaká přání se na inkriminovaném seznamu nacházela.

