Třetina europoslanců si přivydělává, jsou to až miliony korun

Téměř třetina poslanců Evropského parlamentu si přivydělává, přičemž někteří si tak ročně přijdou na více než 100 tisíc eur (přes 2,5 milionu Kč). Vyplývá to z aktuální analýzy Transparency International EU (TI EU), uvedla tato organizace ve své dnešní tiskové zprávě. Také upozornila, že činnost europoslance je přitom zaměstnáním na plný úvazek. Takto aktivních je podle organizace i deset z 24 českých europoslanců. Mezi ně zařadila i Tomáše Zdechovského (KDU-ČSL), který se ale proti tomu ohradil s tím, že TI EU zmínila příjmy z doby předtím, než se stal poslancem Evropského parlamentu.

Podle TI EU si sledovaní členové europarlamentu od svého zvolení v roce 2014 přišli díky vedlejším příjmům minimálně na 18 milionů eur (v přepočtu asi 450 milionů Kč), maximální odhady však hovoří až o 41 milionech eur. Až 104 evropských poslanců si za poslední čtyři roky přivydělalo ke svému poslaneckému platu přes 100 tisíc eur. Hrubý měsíční plat europoslance činí v současnosti 8484 eur měsíčně (220 tisíc Kč).

TI EU vychází z povinně vyplňovaných finančních prohlášení, v nichž se výše příjmů v kategoriích definovaných v rozmezí 1 až 499 eur, 5 set až tisíc eur, tisíc až 5 tisíc eur a 5 tisíc až 10 tisíc eur. Částky nad 10 tisíc eur se pak zaokrouhlují na desetitisíce.

Mezi českými poslanci EP jsou tři "s vyšším výdělkem z vedlejší činnosti". Jde o Jana Kellera (ČSSD) (41 tisíc až 194 tisíc eur), Pavla Svobodu (KDU-ČSL) (35 tisíc až 181 tisíc eur) a Miroslava Pocheho (ČSSD) (24 tisíc až 48 tisíc eur). "Problematické" je podle TI EU především široké rozpětí uvedené kategorie příjmů Jana Kellera a Pavla Svobody, kteří by podle TI EU měli uvést konkrétní informace o částkách, které si při vedlejší činnosti vydělali.

Podle TI EU čtyři čeští europoslanci patří do skupiny, která začala vedlejší činnost provozovat až po nabytí europoslaneckého mandátu. Jde například o Olgu Sehnalovou (ČSSD), která od června 2017 deklaruje měsíční příjem 37 eur, a Evžena Tošenovského (ODS), jehož vedlejší příjem za podobné časové období spadá do kategorie 1-499 eur. Větší částky lze údajně dopočítat u europoslanců Tomáše Zdechovského (KDU-ČSL) a Stanislava Polčáka (STAN), které se pohybují mezi 16 tisíci a 33 tisíci eur a 12 tisíci a 60 tisíci eur.

Zdechovský se ale proti zařazení ohradil s poukazem na to, že šlo o příjmy "v posledních třech letech před zahájením výkonu mandátu v (Evropském) parlamentu". "Důrazně se ohrazuji proti zprávě Transparency International, podle které si údajně ročně přivydělávám až 33 tisíc eur. Zcela chybně interpretovali můj původní příjem z podnikání před ziskem mandátu jako současný vedlejší příjem. Žádný vedlejší příjem po nastoupení do mandátu nemám, z firem jsem odešel a plně se věnuji práci europoslance," upozornil Zdechovský.

"Vysoké příjmy z vedlejších činností představují vážné riziko střetu zájmů," uvedl Daniel Freund z TI EU. Podle něho není jasné, čí zájmy europoslanci skutečně zastupují, zda občanů svých zemí, nebo těch, kteří platí jejich vedlejší zaměstnání.

TI EU uvádí, že mnoho europoslanců popisuje v majetkových přiznáních své vedlejší aktivity příliš stručně jako "konzultant, právník či na volné noze". Řada z nich spolupracuje s registrovanými lobbistickými organizacemi, čímž mohou porušovat pravidla, která jim zakazují podílet se z pozice europoslance na lobbistických aktivitách generujících zisk.

Největší koncentrace vedlejších příjmů je mezi členy politické frakce Evropy národů a svobody (ENF), k níž patří i česká Svoboda a přímá demokracie Tomia Okamury. "Její členové se hlasitě pouštějí do 'sebestředných bruselských elit', sami však požívají výhod vedlejších příjmů - a často bez informace, kdo je platí," upozornil Freund.

TI EU v této souvislosti doporučuje, aby Evropský parlament u vedlejší činnosti europoslanců vynucoval zákaz lobbingových aktivit, a tím eliminoval střety zájmů. Zároveň by podle organizace měla být zavedena přechodná doba pro končící europoslance, než by se mohli volně zapojovat do jinak kontroverzní činnosti.

Europoslanci by měli podle TI EU také dokládat podrobnější informace o svých vedlejších aktivitách, včetně přesného popisu činnosti a zdrojů příjmů. Evropský parlament by měl lépe monitorovat informace předložené poslanci a kontrolovat je s dostupnými zdroji na národní úrovni.

Na dodržování pravidel má podle TI EU dohlížet nezávislá instituce a europoslanci podávající falešná prohlášení či porušující etická pravidla mají být sankcionováni.