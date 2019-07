Tři měsíce po volbách. Poslanci jednají o důvěře Sánchezovi

Necelé tři měsíce po parlamentních volbách začali španělští poslanci jednat o důvěře novému předsedovi vlády, na něhož král Felipe VI. navrhl šéfa vítězných socialistů a úřadujícího premiéra Pedra Sáncheze. Ten chce přesvědčit poslance programem, který zahrnuje boj proti sociální nerovnosti, více práv pro ženy, ochranu klimatu či zlepšení ekonomiky. Podle místních médií Sánchez při úterním hlasování důvěru nezíská, mohl by ji ale dostat ve druhém kole ve čtvrtek.

"Chci se ucházet o vaši důvěru, apeluji na vaši zodpovědnost," zahájil v schůzi parlamentu sedmačtyřicetiletý Sánchez, jehož strana má ve 350členném Kongresu poslanců 123 křesel. "Španělé se ve volbách vyslovili pro pokrokovou vládu a pro zodpovědnou opozici," pokračoval. Jako první z programu uvedl návrh změny ústavy, která by zamezila patové situaci z minulých let, kdy žádná ze stran nezískala většinu v parlamentu.

Sánchez se snaží přesvědčit zejména druhou nejsilnější levicovou stranu Unidas Podemos, která má se svými partnery 42 mandátů. Jednou z překážek dohody byl do pátku její radikální levicový šéf Pablo Iglesias, který se účasti ve vládě vzdal pod podmínkou, že strana bude mít ve vládě počet ministrů odpovídající výsledkům voleb. Ani po víkendových jednání se ale tyto dvě strany zatím neshodly. Dnes vedení Unidas Podemos kritizovalo socialisty, že jim za 48 hodin nenabídli nic, na co by mohli přistoupit.

Pro důvěru v prvním kole potřebuje Sánchez absolutní většinu, tedy 176 hlasů. Pravicoví lidovci, středopraví Ciudadanos a radikálně pravicová strana Vox, kteří ho odmítají podpořit, mají dohromady 147 mandátů. Ve druhém kole stačí prostá většina, tu by měl Sánchez získat, podpoří-li ho Unidas Podemos. Podpořit ho už totiž slíbila větší část katalánských separatistů (ERC) a baskičtí nacionalisté, nejspíš se zdrží hlasování.

Král ho může navrhnout znovu

Pokud Sánchez ani ve druhém kole důvěru nezíská, může ho král navrhnout na premiéra znovu anebo může nominovat jiného politika. Pokud ale žádný z kandidátů důvěru poslanců nezíská do 23. září, budou nové volby. Podle místních médií by se uskutečnily 10. listopadu.

Opakované volby se ve Španělsku konaly už v roce 2016, kdy Sánchez nezískal důvěru poslanců. Král ho tehdy navrhl, ač volby vyhráli lidovci. Jejich tehdejší lídr Mariano Rajoy totiž nabídku odmítl kvůli nedostatečné podpoře mezi ostatními stranami. Po opakovaných volbách, které opět vyhráli lidovci, se Rajoy o důvěru už ucházel. Napoprvé (ani ve druhém kole) ji ale nezískal. Král ho navrhl znovu a Rajoy důvěru dostal ve druhém kole díky tomu, že se část socialistů zdržela hlasování.

Premiérem se Sánchez stal loni v červnu díky tomu, že poslanci vyslovili nedůvěru Rajoyově vládě. Letošní volby byly předčasné, Sánchez k nim přistoupil poté, co v parlamentu neprošel vládní návrh rozpočtu. Odmítli ho Ciudadanos, lidovci či katalánští separatisté, kteří Sáncheze potrestali za přerušení jednání s katalánskou separatistickou vládou. Ta chce referendum o nezávislosti, socialisté nabízí jen širší autonomii.