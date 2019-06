Trump otočil: Britská NHS nemá být součástí obchodních jednání

Americký prezident Donald Trump neuvažuje o tom, že by britská státní zdravotní služba NHS byla tématem budoucích obchodních jednáních Spojených států s Británií po brexitu. Řekl to v rozhovoru, který ve středu odvysílá stanice ITV. Ještě v úterý přitom Trump tvrdil, že z budoucích jednání nelze vyloučit právě ani NHS.

"Nemyslím si, že by to bylo na stole. Někdo mi dnes (v úterý) položil otázku a já jsem řekl, že jednat je možné o všem, protože je to možné," řekl Trump v rozhovoru poskytnutém ITV. Zdravotní službu NHS ale prezident nepovažuje "za součást obchodu". "To není obchod," řekl.

Trump v úterý po jednání s britskou premiérkou Theresou Mayovou na otázku ohledně možného přístupu amerických firem do NHS odpověděl, že při jednání o pobrexitové obchodní dohodě "jsou na stole všechny možnosti, takže i NHS je na stole nebo všechno ostatní".

Možnost vstupu amerických firem do NHS už před Trumpovým příjezdem na třídenní státní návštěvu Británie zmínil americký velvyslanec v Londýně. Vzbudilo to kritické reakce, především v řadách labouristické opozice. Šéf labouristů Jeremy Corbyn v úterý uvedl, že "bude bojovat do posledního dechu", aby NHS udržel z dosahu amerických společností. "NHS není na prodej," napsal lídr opozice na twitteru.

Kriticky reagoval na Trumpova slova o NHS například i ministr zdravotnictví Matt Hancock. "Drahý pane prezidente. NHS není na stole při obchodních rozhovorech - a nikdy nebude. Ne, dokud jsem na stráži já," uvedl na twitteru Hancock, který je jedním z uchazečů o nástupnictví po premiérce Therese Mayové.