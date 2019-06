Trump prý Meghan za sprostou neoznačil. Nahrávka tvrdí opak

Americký prezident Donald Trump v neděli na twitteru popřel, že by manželku britského prince Harryho Meghan označil za sprostou. Britský bulvární deník The Sun poté zveřejnil nahrávku rozhovoru se šéfem Bílého domu, která svědčí o opaku, píše server BBC News. Trump přijíždí na státní návštěvu Británie, s bývalou americkou herečkou se ale nesetká.

Rodačka z Los Angeles je známá jako Trumpův kritik, v amerických prezidentských volbách v roce 2016 podporovala Trumpovu rivalku, demokratku Hillary Clintonovou. Trumpa nazvala člověkem, který rozděluje národ, a misogynem (nepřítelem žen).

Redaktor The Sun v rozhovoru s hlavou USA zmínil, že Meghan Markleová kdysi ještě jako svobodná prohlásila, že pokud Trump vyhraje, přestěhuje se do Kanady. Trump na to reagoval, že to nezaznamenal. "Co můžu říct? Nevěděl jsem, že je sprostá". Vévodkyni ze Sussexu ale zároveň popřál vše dobré. "Jsem si jistý, že si povede skvěle," podotkl americký prezident.

V neděli na twitteru ale napsal, že nic takového nikdy neřekl a že si to vymyslela média vydávající falešné zprávy.

Tom Newton-Dunn, který rozhovor vedl, uvedl, že to, zda Trump měl na mysli, že je sprostá sama Meghan, nebo mínil, že byla sprostá vůči němu, by měli posoudit posluchači.