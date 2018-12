Turecko propustilo z vazby rakouského novináře, nesmí ale ze země

V Turecku byl na Štědrý den propuštěn z vězení rakouský novinář, jehož tamní prokuratura viní z členství v teroristické organizaci. Devětadvacetiletý Max Zirngast, který veškerá obvinění odmítá, ale nesmí opustit Turecko a musí se pravidelně hlásit tamní policii. Soud s ním má začít 11. dubna. Informovala o tom rakouská média.

Rakouského levicového novináře Zirngasta zatkla turecká policie v září spolu se dvěma Turky kvůli "členství v ozbrojené teroristické organizaci". Tamní úřady je viní z vazeb na zakázanou Tureckou komunistickou stranu, za což jim hrozí až deset let vězení.

Zirngast studoval filozofii a politologii na vídeňské univerzitě a v roce 2015 odjel do Turecka pokračovat ve studiích na Technické univerzitě Blízkého východu v Ankaře. Psal pro různá média turecká i zahraniční, včetně radikálně levicových. Ve svých článcích byl kritický vůči turecké vládě, uvedl rakouský deník Der Standard.

Zatčení Zirngasta tento měsíc kritizoval jako nepřijatelné i rakouský kancléř Sebastian Kurz, který vyzval k novinářovu okamžitému propuštění.

Max is under the free sky again. #FreeMaxZirngast #FreeThemAll pic.twitter.com/flMoBibIg6