Turecko začalo s deportacemi zajatých bojovníků Islámského státu

Turecko začalo s deportací zajatých bojovníků teroristické organizace Islámský stát do jejich domovských zemí. Podle tureckého ministerstva vnitra již zemi opustil americký, německý a dánský příslušník IS. V příštích dnech Ankara plánuje vyhostit dalších více než dvacet lidí, informovaly světové agentury. Turecká média uvedla, že vyhoštěný Američan uvízl na turecko-řeckých hranicích, jelikož ho ani jedna ze zemí nechce pustit na své území.

Sedm německých islamistů by zemi mělo opustit ve čtvrtek. Podle agentury DPA se jedná o rodinu z Hildesheimu, která do Turecka odjela letos v lednu. U jedenácti Francouzů, dvou Němců a dvou Irů turecké úřady údajně už začaly podnikat potřebné kroky k deportaci. Turecko uvedlo, že v Sýrii zadrželo celkem 287 bojovníků ze zahraničí a další stovky jich už drží v zajetí. Většina z nich zřejmě zamíří do zemí Evropské unie.

Opoziční server Ahval informoval, že bojovník s občanstvím USA, který byl vyhoštěn jako první, po deportaci uvízl v hraničním pásmu mezi Tureckem a Řeckem. Atény ho totiž nechtějí pustit do země a Ankara jej nehodlá přijmout zpět. Spojené státy se k jeho případu zatím nevyjádřily.

Německé ministerstvo zahraničí uvedlo, že Ankara informovala Berlín o deseti lidech mezi nimiž jsou tři muži, pět žen a dvě děti. V případě deportovaného muže podle německých úřadů nejsou k dispozici informace o jeho členství v IS, v případě sedmičlenné rodiny, která má být deportována ve čtvrtek, není ani jasné, zda vůbec pobývala v Sýrii.

Dánská policie na letišti v Kodani zadržela osmadvacetiletého dánského občana s vazbami na IS, který přiletěl z Turecka. Tam byl v minulosti odsouzen za členství v teroristické organizaci na čtyři roky. V Dánsku muž, který žil podle listu Jyllands Posten před odchodem na Blízký východ v roce 2013 ve městě Aarhus, čelí obvinění z terorismu. V úterý by měl stanout před soudem.

Francouzská ministryně obrany Florence Parlyová řekla, že o tureckých plánech na deportaci francouzských občanů neví. Agentuře AFP však nejmenovaný zdroj sdělil, že většina z jedenácti Francouzů určených k deportaci jsou ženy. Některé z těchto osob jsou přitom ve vězení již delší dobu, jiné byly zadrženy teprve nedávno. Po příjezdu do Francie budou podle policejní dohody mezi Paříží a Ankarou zatčeny a stanou před soudem.

Turecko kritizuje státy Západu za to, že nechtějí přijímat zpět svoje občany, kteří odešli bojovat do Sýrie či Iráku do řad IS. Ministr vnitra Süleyman Soylu v pátek prohlásil, že Turecko není hotelem pro bojovníky IS a že země začne islamisty navracet do zemí jejich původu právě v pondělí. Týkat by se to mělo i těch, kterým evropské státy již odebraly občanství právě ve snaze zabránit jejich návratu.

Evropské země se k převzetí svých občanů, kteří se v minulých letech zapojili do bojů po boku IS, stavějí velmi neochotně. Jednak je pokládají za bezpečnostní hrozbu, obávají se ale také, že by proti nim při soudních procesech domácí justice jen těžko zajišťovala důkazy. Přebírání islamistů je také značně nepopulární u tamní veřejnosti.

Turecko minulý měsíc zahájilo vojenskou operaci na severovýchodě Sýrie proti kurdským milicím YPG, které považuje za teroristy. Při ní turečtí vojáci zadrželi některé uprchlé radikály z IS, kteří byli do té doby drženi v táborech a věznicích na syrském území. Většinu těchto zařízení, v nichž se nacházelo na 11 tisíc islamistů, střežili právě syrští Kurdové. V některých případech se ale naplnily obavy, že se radikálové dostanou na svobodu ve zmatku, který vyvolala turecká ofenziva.