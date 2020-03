Turecký prezident Erdogan přirovnal řecké pohraničníky k nacistům

Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan ve středu k nacistům přirovnal řecké bezpečnostní složky, které brání migrantům na hranici s Tureckem ve vstupu do země. Informovala o tom agentura DPA. Ankara podle hlavy státu hodlá nechat migrantům "otevřené dveře" do Evropy, dokud Evropská unie nesplní své závazky plynoucí z dohody z roku 2016.

"Mezi tím, co dělali nacisté, a těmito záběry z řecké hranice není žádný rozdíl," řekl turecký prezident. "To, co dělali v nacistických táborech, dělají i Řekové ve jménu Západu," dodal. Řeky označil také za "fašisty", "barbary" a "placené legionáře", kteří ve službách Západu zabíjejí.

Turecko podle svého prezidenta nechá migrantům otevřené dveře do Evropy, dokud EU nezačne plnit všechny závazky vyplývající z migrační dohody z roku 2016. "Dokud konkrétně nesplní všechna naše očekávání, budeme na hranici pokračovat v současné praxi," řekl.

Na tureckém území u řecké hranice se od konce února nahromadilo několik desítek tisíc migrantů, kteří reagovali na turecké oznámení, že hranice je otevřená. Řecko hranici brání. Turci tvrdí, že přitom řecké síly několik migrantů už zastřelily. To Atény označují za falešné zprávy.

Na základě migrační dohody z roku 2016 má Ankara bránit migrantům v cestě do Evropy výměnou za finanční pomoc, příslib bezvízového styku pro Turky a obnovení jednání o vstupu Turecka do EU. Plnění dohody ze strany EU, především v oblasti finanční pomoci, Erdogan ale považuje za nedostatečné. Turecko přijalo už asi 3,6 milionu běženců ze Sýrie.

V pondělí Erdogan jednal v Bruselu s předsedkyní Evropské komise Ursulou von der Leyenovou a předsedou Evropské rady Charlesem Michelem. Unijní představitelé následně řekli, že migrační dohoda z roku 2016 je stále platná. Michel dodal, že neshody ohledně naplňování paktu se budou snažit vyřešit šéf unijní diplomacie Josep Borrell a turecký ministr zahraničí Mevlüt Çavuşoglu. Ten vyjádřil naději, že se podaří shodu najít do 26. března, kdy je naplánován začátek summitu EU v Bruselu.

Podle agentury DPA je situace na řecko-turecké hranici třetí den v řadě klidná. Jen ojediněle se migranti pokoušeli překonat plot u hraničního přechodu Kastanies/Pazarkule nebo hraniční řeku Evros (turecky Meriç).

Americký list The New York Times ve středu napsal, že Řekové drží migranty, kterým se hranici s Tureckem podařilo překonat, v utajovaném internačním centru a brání jim podat žádost o azyl. Mluvčí řecké vlády toto tvrzení rezolutně odmítl.