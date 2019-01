Tvrdý brexit? Unijní rozpočet by dostal ránu

Výrazné dopady na podobu rozpočtu Evropské unie na rok 2020 by měl "tvrdý brexit", tedy odchod Británie z EU bez uzavřené smlouvy o vystoupení. Novinářům to dnes řekl komisař pro rozpočet Günther Oettinger. Evropská komise (EK) podle něj nyní rozpočet EU na rok 2020 připravuje s předpokladem, že britský parlament smlouvu v lednu schválí a po odchodu Británie z EU 29. března začnou platit její podmínky, včetně přechodného období.

"Pokud se něco v tomto ohledu změní, budeme muset okamžitě zareagovat," zdůraznil komisař. Se svým týmem plánuje rozpočet unie na příští rok v EK prodiskutovat a členským zemím a Evropskému parlamentu předložit v květnu.

Británie se totiž v "rozvodové smlouvě" kromě jiného zavazuje, že splní všechny své povinnosti, které má v rámci stávajícího dlouhodobého rozpočtu unie. Britská premiérka Theresa Mayová svým partnerům z ostatních zemí unie už před časem slíbila, že odchod z EU pro ně nebude znamenat dodatečné výdaje na pokrytí nákladů způsobených výpadkem finančních příspěvků Británie.

Mayová má ale velký problém text dohody domluvený s Bruselem prosadit v britském parlamentu. V prosinci klíčové hlasování odložila, nyní by o smlouvě měli poslanci rozhodnout příští týden.

Současně ale bude Británie moci také čerpat vše, na co má podle nynějších pravidel nárok, stejně jako kdyby v EU zůstala. Nynější víceletý finanční rámec skončí na konci roku 2020, tedy ve stejnou chvíli jako předpokládané přechodné období.

"Do té doby bude mít - v případě spořádaného brexitu - Británie vzhledem k rozpočtu stejná práva a závazky jako členské státy," upozornil Oettinger. Tato dohoda zohledňuje, že s podobou víceletého rozpočtu do konce roku 2020 Británie v roce 2013 jako členská země EU také souhlasila. Tvrdý brexit by tak měl významné finanční dopady na unijní peníze. "V roce 2019 by chyběla velká suma a ještě větší v roce 2020," uvedl.

Oettinger dnes novinářům řekl, že podoba brexitu je pro unijní rozpočtovou politiku významná ve třech oblastech. Kromě rozpočtu 2020 by tvrdý brexit, a tedy výpadek finančních příspěvků Británie, ovlivnil také už letošní rozpočet.

"Naše výdaje musejí být kryty příjmy, unijní rozpočet se nesmí dostat do deficitu, to pravidla neumožňují," zdůraznil komisař. Třetí oblastí je plánování dalšího víceletého finančního rámce po roce 2021, některé závazky Británie plynoucí z dohody o vystoupení jsou totiž ještě dlouhodobější.