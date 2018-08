Ubodal dva lidi, pak řval Alláhu akbar. Asi šlo o rodinnou rozepři

V městečku Trappes nedaleko Paříže ve čtvrtek muž nožem zabil svou matku a sestru a vážně zranil další osobu. Policie krátce poté útočníka zastřelila. Francouzská média uvádějí, že muž při střetu s policií křičel Alláhu akbar (arabsky Bůh je veliký), avšak úřady událost nevyšetřují jako teroristický čin. K incidentu se prostřednictvím své propagandistické agentury přihlásila teroristická organizace Islámský stát (IS), tvrzení však ničím nedoložila.

Podle deníku Le Parisien zabíjel 35letý Kamel S., který se pak zabarikádoval v domě rodiny. "Alláhu akbar, jestli vstoupíte, všechny vás zabiju," křičel podle listu muž ozbrojený několika noži. Když nakonec sám vyšel a pokračoval ve výhrůžkách, policie zahájila palbu.

Francouzská média informují, že muž byl před dvěma lety odsouzen za veřejné oslavování teroristického činu. Motiv jeho dnešní akce však zatím není jasný. Televize BFM-TV uvedla, že nejpravděpodobnější se zdá být možnost, že za krveprolitím byla rodinná rozepře. Třetí oběť, která po incidentu bojovala o život, k rodině pachatele nepatří.

IS se v minulosti přihlásil k mnoha útokům, při nichž nebyly prokázány žádné vazby pachatelů na extremistickou síť. Francouzský ministr vnitra Gérard Collomb novinářům řekl, že ačkoli byl útočník z Trappes známý úřadům pro obhajování terorismu, "zdá se, že byl spíše (duševně) narušenou osobou než někým, kdo by dokázal reagovat na výzvu" IS.

Jeden z obyvatel Trappes listu Le Parisien řekl, že dotyčný nějaký čas pobýval v psychiatrickém zařízení. Dodal však, že šlo o milého muže. "Do mešity moc nechodil, měl práci, znal jsem ho od dětství," uvedl.

Poté, co incident v Trappes skončil, požádala policie obyvatele městečka, aby se místu činu vyhýbali, a usnadnili tak vyšetřování. Podle Reuters je Trappes s asi 30.000 obyvateli chudší lokalitou v obecně bohatším regionu západně od Paříže. Desítky radikalizovaných mladých lidí odsud údajně odešly bojovat do Sýrie.

Ministr Collomb ve čtvrtek na twitteru vyjádřil soustrast obětem a pozůstalým a ocenil práci bezpečnostních složek. "Chtěl bych ocenit pořádkové složky za jejich mobilizaci a schopnost reakce. Již pracují na tom, aby osvětlily okolnosti tohoto dramatu," napsal Collomb.

UPDATE: This photo was taken at the scene in the Paris suburb of Trappes, pic.twitter.com/vtygMTV5cq