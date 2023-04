Účast na demonstracích ve francii klesá, tvrdí odbory

Ve Francii dnes protestovalo proti důchodové reformě 380.000 lidí, uvedlo ministerstvo vnitra. Podle pořádajících odborů CGT bylo demonstrantů 1,5 milionu, původně odborová organizace uvedla, že účastníků bylo "přes milion". Oba údaje potvrzují klesající účast na demonstracích, dnes se konalo jejich 12. kolo. V pátek o osudu reformy rozhodne Ústavní rada, může ji celou nebo její část smést ze stolu.

Průvod v Paříži šel dnes po jiné trase než dřív, začínal u budovy opery. Podle pařížské prefektury přišlo vyjádřit svou nespokojenost s vládními penzijními plány 42.000 lidí. Odborový odhad je téměř desetkrát vyšší, 400.000 účastníků. V Paříži dnes policie k 18:00 zadržela 36 lidí, zraněno bylo deset příslušníků ozbrojených sil, píše deník Le Monde. Na bezpečnost demonstrací po celé Francii dohlíželo 11.500 policistů, z toho 4200 v hlavním městě.

Protesty v Nantes, kde bylo podle policie 10.000 lidí, provázely násilnosti. Při průchodu davu před prefekturou začali lidé házet předměty, policie reagovala použitím slzného plynu. Na policisty také létala zábavní pyrotechnika, agresivní účastníci průvodu zapálili několik ohňů. Neklidný průběh mělo také setkání v Rennes, kde stejně jako při předchozích demonstracích skončilo v plamenech několik popelnic a tentokrát také dvě auta značky Tesla a Mercedes. Po oficiálním ukončení pochodu se několik maskovaných lidí vydalo do centra, útočili na policisty, ti použili vodní dělo.

Protesty narušily i provoz na řece Rýn, kde stávkující zablokovali jedno ze zdymadel, informovala agentura Reuters. Protestní akce tentokrát tolik nezasáhly dopravu, ale znovu se k nim přidalo množství středních škol a univerzit, napsala agentura AFP. Demonstranti dnes ráno na dvě hodiny blokovali vjezd do rafinerie Feyzin u Lyonu.

Na dnešek bylo ohlášeno celkem 270 akcí včetně protestu popelářů. Ti mimo jiné zablokovali spalovnu odpadu jižně od Paříže, odkud nemohly vyjet popelářské vozy. Pytle s odpadky dnes demonstranti navršili také před sídlem Ústavní rady, která bude v pátek rozhodovat o tom, zda reforma prosazená bez souhlasu dolní komory parlamentu vstoupí v platnost.

"Mobilizace ani zdaleka neskončila. Dokud reformu nestáhnou, budeme v protestech tak či onak pokračovat," řekla šéfka odborů CGT Sophie Binetová.

Od poloviny ledna Francouzi opakovaně vycházejí do ulic, aby vyjádřili svůj nesouhlas s důchodovou reformou, kterou prosadil prezident Emmanuel Macron. Penzijní reforma je podle vlády nezbytná, jinak hrozí krach důchodového systému. Kromě postupného zvýšení věku odchodu do důchodu z 62 na 64 let se má zvýšit i počet odpracovaných let nutných pro získání plné výše penze.