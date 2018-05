Účet za migraci. Němci vynaloží další dva biliony

Německo předpokládá, že do roku 2022 vynaloží v souvislosti s migrací kolem 78 miliard eur (zhruba dva biliony Kč). Informuje o tom v nejnovějším vydání německý časopis Der Spiegel s odkazem na podklady ministerstva financí k finančním plánům pro středně dlouhé období.

Zhruba 31 miliard eur by podle listu mělo směřovat na boj proti příčinám migrace v zemích, ze kterých migranti přicházejí. Sociální platby migrantům by měly činit téměř 21 miliard eur, dalších 13 miliard eur by mělo být vynaloženo na integrační opatření, například na jazykové kurzy, píše Der Spiegel.

Německý deník Handelsblatt tento týden s odvoláním na vládní údaje informoval, že Německo loni na boj proti příčinám migrace a péči o uprchlíky vynaložilo téměř 21 miliard eur. V této částce nicméně podle listu ještě nejsou zahrnuty všechny výdaje obcí související s migrací.

Migrační náklady v Německu v posledních letech výrazně narostly, protože do země od roku 2015 přišlo kolem 1,4 milionu žadatelů o azyl. Navzdory tomu se díky velmi dobré hospodářské situaci daří spolkové republice tyto výdaje krýt bez deficitů státního rozpočtu.