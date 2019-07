Učitelé jsou pod velkým tlakem rodičů. Ti mají vysoká očekávání

Ke znepokojivému závěru došel ve Velké Británii dozorčí úřad pro kontrolu vzdělávacích standardů Ofsted. Ve svém průzkumu vyzpovídal přes čtyři tisíce učitelů a vzdělávacích poradců a zjistil, že učitelé jsou čím dál častěji vystaveni velkému tlaku ze strany rodičů. Ti se vůči nim chovají "nevhodně a agresivně" kvůli rychlému projednání jejich stížností, zvedl Ofsted. Zprávu přinesl server The Independent.

Podle zprávy Ofstedu někteří rodiče na učitele křičí nebo se je snaží zastrašit. To má negativní vliv nejen na kantory, ale i samotné děti, které se tak s hrubým chováním svých rodičů ztotožní a později ho mohou přijmout za své.

Vlivem sociálních sítí a soutěžením mezi školami o to, která nabídne žákům výhodnější "kulturní" prostředí, se tak větší moc dostala do rukou rodičů, kteří projevují svůj negativní nesouhlas či despekt vůči zaměstnancům školy, uvádí The Independent. Vrchní inspektorka Ofstedu Amanda Spielmanová tak rodiče vyzývá, aby školám více věřili v tom, že jednají správně.

Podle průzkumu tráví učitelé hodně času na e-mailu, kde často komunikují s rodiči, kterým se něco nelíbí. Zároveň jsou pod obrovským tlakem, neboť rodiče očekávají okamžité odpovědi, vychází ze zprávy Ofsted. Jeden z učitelů vypověděl, že nedostanou-li rodiče okamžitou odpověď, na druhý den ráno volají a rovnou chtějí mluvit s ředitelem, jen aby byla jejich stížnost ihned prošetřena.

Většina rodičů má přitom nereálná očekávání. Chtějí, aby jejich děti dostávali co nejlepší známky, i když samotné dítě nevykazuje dostatečnou snahu. Podle Spielmanové tak musí školy začít učitele více chránit a očekávání rodičů usměrňovat. "Je nejvyšší čas, aby ředitelé podnikli patřičné kroky a ukončili ‚kulturu okamžité reakce', která vyvíjí na učitele obrovský tlak a znesnadňuje jim soustředit se na důležitou výuku," uvedla.

Učitelství je málo doceněné

Přes dvě třetiny (68 procent) učitelů v průzkumu uvedlo, že svou profesi vnímají ze strany společnosti jako podceňovanou. Nedostatečné finanční ohodnocení, málo zdrojů (knihovny) a technologií (počítače) jim pak podle nich brání v efektivní výuce. Někteří dokonce označili učebny a vybavení, s nímž pracují, za "směšně chudé", což znemožňuje poskytovat studentům kvalitní výuku.

Skoro polovina dotázaných (46 procent) považuje svou spokojenost s životní úrovní za nízkou nebo středně dobrou. To se jinak celkově týká jen 18 procent obyvatel v Anglii. "Učitelství je jednou z nejdůležitějších pracovních pozic, proto musíme zajistit, aby byla společností vysoce ceněna a odměňována," doplnila Spielmanová.

"Víme, že špatné chování k učitelům poškozuje jejich morálku a zvyšuje jejich pracovní zátěž a stres. Tam, kde těmto problémům zaměstnanci čelí, důvěřujeme ředitelům škol, že přijali opatření, vyhledali příčiny a zajistili, aby učitelé měli potřebnou podporu," komentoval průzkum mluvčí ministerstva školství.