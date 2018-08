Ukončí Slovensko exodus zdravotníků? Nabídne 150 tisíc na hlavu

Slovenské zdravotnictví se potýká s nedostatkem zdravotních sester; většina z nich se po skončení studia nezaměstná v oboru na Slovensku. V analýze na to upozornilo slovenské ministerstvo zdravotnictví, které chce nově udržet zdravotnický personál na Slovensku prostřednictvím finančních příspěvků.

Ve slovenských nemocnicích a v ambulancích podle analýzy chybí 3550 zdravotních sester. Pokud by vývoj zůstal na současné úrovni, jejich nedostatek by se prohluboval.

Ke zlepšení situace chce slovenské ministerstvo zdravotnictví kromě zvýšení počtu studentů v oboru ošetřovatelství jim také nabízet finanční příspěvek ve výši až 6000 eur (154 200 korun). To odpovídá zhruba částce, kterou na Slovensku vydělá zaměstnanec s průměrnou mzdou za půl roku. Příspěvek by zdravotní sestry po dokončení studia nemusely vrátit, pokud by se po určenou dobu, v závislosti na výši čerpaného příspěvku, zaměstnaly ve slovenském zdravotnictví.

V současnosti na Slovensku zůstane pracovat jen 44 procent absolventů studia ošetřovatelství. Zdravotní sestry i slovenští lékaři již v minulosti začali odcházet za lepšími pracovními podmínkami do zahraničí, včetně České republiky, která se rovněž potýká s nedostatek sester a která zvažovala zavedení výsluhových příspěvků pro zdravotní sestry v nemocnicích.

Několika stovek zdravotních sester na Slovensku, což je zlomek z jejich celkového počtu, v roce 2015 hromadně podalo výpovědi s cílem prosadit lepší ohodnocení své práce. Splnění všech svých požadavků ovšem neprosadily a část z nich se vrátila na původní pracovní místo. Při podobné protestní akci byli úspěšnější slovenští lékaři, kteří v roce 2011 hromadnými výpověďmi ochromili provoz zdravotnických zařízení. Tehdejší vláda nespokojeným doktorům ustoupila a stát jim mzdy postupně zvýšil.

Podle slovenského ministerstva zdravotnictví v nemocnicích a v ambulancích chybí více než 3300 lékařů, tento počet by se měl postupně snižovat. Na rozdíl od zdravotních sester totiž výrazná většina absolventů lékařských studijních programů zůstává pracovat na Slovensku.