Ukrajinské volby jsou pro Kreml výběrem menšího ze tří zel

Před anexí ukrajinského poloostrova Krym a podporou separatistů na východě Ukrajiny měla Moskva ukrajinského prezidenta, který udělal to, co po něm chtěla. Teď, kdy se Ukrajina připravuje k hlasování o nové hlavě státu, žádný z kandidátů není pro Rusko tak příznivý. První kolo prezidentských voleb se má na Ukrajině konat 31. března.

Viktor Janukovyč, poslední z proruských prezidentů na Ukrajině, byl svržen v roce 2014 po protestech a následně uprchl do Ruska. Jeho nástupce Petro Porošenko do srdce své volební kampaně staví nelítostnou opozici vůči Moskvě. Jeho vyzývatelka Julija Tymošenková, která je v předvolebních průzkumech třetí, nazývá Rusko agresorem. Lídr předvolebních průzkumů, komik Volodymyr Zelenskyj, tvrdí, že Rusko a Ukrajina jsou ve válce, a chce, aby se země stala členem Evropské unie.

Někdejší Janukovyčův spojenec Jurij Bojko obsadil v sondážích čtvrté místo. Voliče si získává sliby, že zruší nepopulární zvýšení cen energií, jeho výhra je však nepravděpodobná.

Mnoho voličů na anektovaném Krymu a na separatisty ovládaném východě Ukrajiny, kde podle povstalců žije šest milionů lidí, se voleb pravděpodobně nezúčastní. Podmínkou pro účast v hlasování je totiž podstoupení registračního procesu na Kyjevem ovládaném území.

Svůj hlas zřejmě neodevzdají ani další tři miliony Ukrajinců, kteří žijí a pracují v Rusku.

Kroky, které Moskva přijala v roce 2014, znamenaly ztrátu veškerého vlivu na Ukrajině a ponechaly jí jen málo možností, jak ovlivnit vývoj událostí v zemi. Podle Kyjeva se Rusko pokouší narušit volby kybernetickými útoky a podkopat tak jejich legitimitu, což Moskva odmítá.

"Jednat s Porošenkem je pro nás zcela zjevně nemožné," uvedl zdroj blízký Kremlu, podle nějž by Porošenkovo vítězství ponechalo vztahy mezi Moskvou a Kyjevem v patové situaci. O moc lepší ale podle něj pro Rusko nejsou ani ostatní kandidáti.

To, že je Porošenkovo vítězství pro Moskvu nejméně přijatelným výsledkem, potvrdil i další zdroj blízký Kremlu. Ostatní kandidáti, především Tymošenková, ale prý přinejmenším nabízejí nepatrnou naději, že obě země obnoví mezi sebou kontakt. Týž zdroj upozornil také na to, že Tymošenková má s jednáním s Ruskem zkušenosti z doby, kdy byla premiérkou, a mohla by být více pragmatická.

To Zelenskyj, který jakožto nová politická tvář zřejmě láká mnohé Ukrajince, je pro Rusko něčím neznámým. Částečně je to i kvůli údajným vazbám na ukrajinského miliardáře Ihora Kolomojského, který spolufinancoval vojenské oddíly v bojích proti proruským separatistům.

Další aspekty Zelenského však mohou být pro Moskvu přitažlivější. Prokremelská média vyzdvihovala zejména Zelenského výrok o tom, že přímá jednání mezi Ruskem a Ukrajinou jsou nevyhnutelná k ukončení války.

Zelenskyj a Tymošenková by mohli být alespoň nakloněni možnému vyjednávání, tvrdí analytik Mark Galeotti. Přestože sestava ukrajinských kandidátů pro Moskvu není ideální, vyhlídky na Zelenského vítězství jsou podle experta pro Kreml přijatelné, a právě proto nebude v pokušení do voleb zasahovat.

To se může změnit, pokud se Porošenkovy šance na vítězství zvýší, tvrdí Galeotti. "Myslím si ale, že si jsou velmi dobře vědomi rizika silné reakce na jakékoli volební vměšování," dodává expert. Moskva by podle něj nejvíce ocenila vítězství Tymošenkové, "okupanti si ale vybírat nemohou".

Politická atmosféra na Ukrajině a postoje Ukrajinců vůči Rusku znamenají, že ať vyhraje kdokoli, prostor pro vyjednávání s Moskvou bude mít omezený. Mluvit o jednání s Ruskem je totiž v celé řadě společenských kruhů nepřijatelné.