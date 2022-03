USA nevyšlou vojáky na Ukrajinu, budou ale bránit země NATO, uvedla velvyslankyně

Spojené státy nevyšlou své vojáky na území Ukrajiny ani v rámci případné mírové mise NATO, budou ale podporovat a bránit jiné země aliance, pokud se ocitnou pod útokem.

V nedělním rozhovoru s televizí CNN to řekla velvyslankyně USA při OSN Linda Thomasová-Greenfieldová. Odmítla rovněž, že by se prezident Spojených států Joe Biden při své plánované cestě do Evropy tento týden chystal na návštěvu Kyjeva.

Polsko chce na čtvrtečním summitu NATO formálně požádat o vyslání mírové mise na Ukrajinu a Thomasová-Greenfieldová tak odpovídala na otázku, zda by USA takovou iniciativu podpořily. "Prezident (Biden) jasně říká, že nevyšle americká vojska na Ukrajinu. Nechceme to vyhrotit do války se Spojenými státy," řekla diplomatka.

"Budeme ale podporovat naše spojence v NATO. Jak víte, máme jednotky v zemích NATO a prezident jasně řekl, že pokud by byl útok na jakéhokoliv našeho spojence v NATO, tak podle článku pět budeme tyto země podporovat a bránit," dodala s odvoláním na ustanovení smlouvy o Severoatlantické alianci, podle nějž je útok na jednoho ze členů útokem na všechny.

Thomasová-Greenfieldová přitom jasně neřekla, zda USA podpoří samotné vytvoření mírové mise NATO.

Diplomatka poznamenala, že mírová jednání mezi Ukrajinou a Ruskem jsou podle ní důležitým faktorem při snahách o ukončení bojů, samotná podoba případné dohody je ale podle ní na Ukrajině a Spojené státy se nyní nechtějí vyjadřovat k tomu, jaké řešení by upřednostňovaly. Thomasová-Greenfieldová rovněž nevyloučila uznání ruského Krymu a nezávislosti takzvaných povstaleckých republik v Donbasu, pokud by na to přistoupila Ukrajina.

USA by podle Thomasové-Greenfieldové odpověděly "agresivně", pokud by Rusko použilo na Ukrajině chemické zbraně, čehož se Spojené státy obávají. "Viděli jste dosavadní následky našich kroků podniknutých proti Rusku a proti (ruskému prezidentovi Vladimiru) Putinovi, a oni ty následky pociťují a pocítí je ještě více, pokud se uchýlí k tomu nešťastnému rozhodnutí použít chemické zbraně," řekla diplomatka.

Moderátor Jake Tapper v rozhovoru rovněž připomněl návštěvu premiérů Česka, Polska a Slovinska v Kyjevě z minulého týdne a výzvu exprezidenta Ukrajiny Petra Porošenka, aby stejný krok udělal i Biden. "Co já vím, tak se o tom neuvažuje," reagovala Thomasová-Greenfieldová. "Musíte pamatovat na to, že odrazujeme Američany od cest na Ukrajinu. Je to země ve válce. Nedokážu si představit, že by se o tom (Bidenově návštěvě) uvažovalo," dodala.