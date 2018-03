USA vypoví šedesát ruských diplomatů. Přidává se i ČR a další

Americký prezident Donald Trump v reakci na případ otravy ruského dvojitého agenta Sergeje Skripala v Británii nařídil vyhoštění šedesáti ruských diplomatů a uzavření ruského konzulátu v Seattlu. Mezi vyhoštěnými je podle agentury Reuters 12 diplomatů z ruské mise při OSN v New Yorku.

Konzulát v Seattlu na severozápadním pobřeží USA byl uzavřen vzhledem k tomu, že se v blízkosti nachází americká námořní základna, uvádí Reuters. Šedesát vyhoštěných Rusů podle amerických činitelů působí v USA jako špioni s diplomatickým krytím. Opustit USA mají do sedmi dnů.

Ke Spojeným státům se přidávají další země, včetně České republiky. S prezidentem Milošem Zemanem situaci v Lánech probíral ředitel Bezpečnostní informační služby Michal Koudelka a ministryně obrany Karla Šlechtová. ČR vyhostí tři ruské velvyslance a podle premiéra v demisi Andreje Babiše se jedná o výraz solidarity k Británii.

Babiš: ČR je pevně začleněné do západních struktur

Ministr zahraničí Martin Stropnický uvedl, že se setkal s ruským velvyslancem Alexanderem Zmejevským a o vypovězení ho informoval. Tři členové ruského diplomatického personálu musí opustit Česko do 1. dubna. "Nemůžeme vzhledem k diplomatickým zvyklostem specifikovat zařazení oněch tří diplomatů," uvedl Stropnický. ČR však podle něj jednala s rozmyslem, nikoli nahodile.

Babiš novinářům řekl, že Česko je jako součást EU a NATO pevně začleněné do západních struktur. "Když nás spojenec ve vážné situaci požádá o pomoc, máme mu vyjít vstříc," uvedl. Útok nervovým plynem na území cizího státu podle něj ohrožuje civilní obyvatelstvo a ukazuje na brutálnější způsob špionáže, než je zvykem.

"Rusové překročili veškeré hranice, když řekli, že jedovatá látka novičok mohla pocházet od nás. Je to naprostá lež, my to tvrzení zásadně odmítáme od samého začátku," dodal Babiš. V minulých dnech byl v kontaktu s prezidentem Milošem Zemanem, který podle něj projevil zájem o některé informace.

Nedostatečná spolupráce

Německý ministr zahraničí Heiko Maas na Twitteru uvedl, že jeho země vypoví čtyři ruské diplomaty. Stejný postup zvolilo Polsko i Francie a také další státy Evropské unie. Moskva prý dostatečně nespolupracuje při vyšetřování útoku.

"Vypověděli jsme z Německa čtyři ruské diplomaty, protože Rusko stále nepřispívá k objasnění útoku v Salisbury," uvedlo na Twitteru německé ministerstvo zahraničí. Podle Maase není rozhodnutí lehkomyslné.

Deník Süddeutsche Zeitung krátce před oficiálním oznámením německé diplomacie uvedl, že by se vyhoštění mělo týkat diplomatů podílejících se na zpravodajských operacích.

Jako poslední se zatím k vypovězení diplomatů vyjádřily pobaltské státy a také Ukrajina, ze které bude vyhoštěno třináct státních úředníků.

Moskva chytá reciproční opatření

Vypovězení diplomatů má být podle činitelů americké vlády signálem pro Kreml, že počet ruských špionážních operativců ve Spojených státech je "nepřijatelně vysoký". Pokud Moskva odpoví recipročně, jsou údajně Spojené státy připraveny učinit další kroky.

Ruský velvyslanec ve Washingtonu Anatolij Antonov v reakci na krok americké vlády prohlásil, že diplomatická mise jeho země v USA bude i ve zmenšené podobě pokračovat v práci. Vyhoštění diplomaté podle něj opustí území Spojených států ve stanovené době.

Podle agentury RIA Novosti velvyslanec Antonov na americkém ministerstvu zahraničí proti vyhoštění ostře protestoval. Prohlásil, že reakce Moskvy bude analogická. Vypovězení stejného počtu amerických diplomatů ze zastoupení USA v Moskvě už dříve předpověděli ruští poslanci, reciprocitou se netajilo ani vedení ruské diplomacie.

Předseda Evropské rady Donald Tusk uvedl, že pro vyhoštění diplomatů se rozhodlo celkem čtrnáct členských zemí EU. Nevyloučil zároveň, že v nadcházejících dnech a týdnech budou následovat další společná evropská opatření, včetně možných nových vyhoštění ruských diplomatů.

Tusk před novináři zdůraznil, že EU je a zůstane kritická ke krokům ruské vlády, vyjádřil ale také zároveň soustrast občanům Ruska v souvislosti s tragickým požárem obchodního centra v sibiřském městě Kemerovo.